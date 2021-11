EICMA 2021, le novità dello stand Yadea

ZERO 2 Articoli

Le novità del colosso cinese: il nuovo scooter elettrico Y1S, ma anche la e-bike YS500 e i due monopattini KS5 e KS3 per la mobilità sostenibile a Eicma 2021

Il colosso cinese porta a EICMA 2021 tutta la sua gamma per il mercato italiano, a cominciare dallo scooter Y1S, mezzo tuttofare - con batterie estraibili - concepito espressamente per il delivery e lo sharing, ma con la possibilità di vendita anche ai privati (distribuiti da Padana Sviluppo Group, partner commerciale in Italia di Yadea). Ce ne parla Aska Zeng, General Manager Yadea.

Yadea a EICMA 2021: lo scooter G5

TUTTO IL RESTO Yadea porta a EICMA anche gli scooter G5 e C1S, oltre alle e-bike della gamma YS500, con motore centrale. A questo si aggiungono anche i monopattini elettrici KS5 e KS3. I prodotti sono esposti al Padiglione 22, Stand M12.

Pubblicato da Giorgio Sala, 25/11/2021