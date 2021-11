Presentata in occasione dell'ultimo Eicma, la Honda Rebel 500 è la proposta custom della famiglia caratterizzata dal motore bicilindrico, con potenza di 46 CV (35 kW) a 8.500 giri/min e una coppia massima di 43,3 Nm a 6.000 giri/min. Numeri che la rendono idonea per la guida con patente A2, una formula che la rende la moto più venduta del segmento in tutta Europa. Non è solo amata dal pubblico del Vecchio Continente, ma anche dalle donne, con una ''quota rosa'' di mercato del 33%,

COLORI E PREZZO La moto si rinnova per quanto riguarda la gamma cromatica. Ai colori Graphite Black e Matte Axis Grey Metallic - quest'ultimo esclusivo per la versione ''S'' - si affianca la nuova verniciatura perlacea Pearl Organic Green. Il prezzo della Honda Rebel 500 2022 non è ancora disponibile.

Pubblicato da Giorgio Sala, 17/11/2021