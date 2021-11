Il vero cambiamento è arrivato nel 2021, con l'aumento di cilindrata e la riduzione del peso, per questo Honda SH350i 2022 presenta solo piccoli aggiornamenti che non toccano la meccanica. Con il MY22 tornano in gamma le varianti cromatiche Sporty, con cerchi neri decorati con sticker rossi e logo rosso del modello: due le varianti, Pearl Falcon Gray e Mat Blacky Gray Metallic, che si affiancano, con un sovrapprezzo di 100 euro, alle colorazioni già in gamma Mat Carnelian Red Metallic, Mat Ruthenium Silver Metallic, Pearl Cool White e Black.

Honda SH350i 2022 Pearl Falcon Gray, vista laterale

LE DOTI CONFERMATE Confermato il motore da 330 cc, 29,4 CV e 32 Nm omologato Euro5, che permette una velocità massima di 130 km/h (qui la prova di Honda SH350i 2021); confermata l'architettura con pedana piatta e gli accoergimenti già visti sul Model Year 2021, come la presa USB di tipo C nel vano sottosella per la ricarica dello smartphone e il cruscotto completamente digitale con display LCD. Non mancano, naturalmente, ABS e controllo di trazione.

Honda SH350i 2021, il telecomando del sistema keyless Smart Key

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Il vano sottosella è capace di contenere un casco integrale e la serratura del bauletto da 35 litri (fornito di serie, insieme con parabrezza e paramani) è comandata dallo stesso sistema keyless Smart Key che permette anche l'avvio dello scooter. Nelle concessionarie da fine novembre 2021, gli Honda SH350i 2022 vedono confermato il prezzo delle colorazioni già note, che parte da 5.690 euro, mentre le varianti Sporty attaccano a 5.790 euro. Manopole riscaldabili e coperta coprigambe sono offerte in opzione. Qui l'Honda SH350i 2021 a confronto con il Piaggio Beverly 300.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/11/2021