PIÙ VELOCE Il nuovo Honda SH350 si affaccia al 2021 in una veste più prestazionale. Cresce infatti la cilindrata del motore, mentre diminuisce il peso del telaio, ridisegnato. Il risultato è che velocità e accelerazione dello scooter a ruota alta per eccellenza migliorano, mentre arriva l'omologazione Euro 5. Le novità, però, non si fermano qui: cambia infatti anche l'estetica e arriva una presa USB di tipo C nel sottosella.

Sul nuovo Honda SH350 cambia il propulsore e cresce la cilindrata: il nuovo motore eSP+ - enhanced Smart Power+ - vede infatti salire da 279 a 330 i centimetri cubi, con la potenza che cresce di 3 CV, ora a quota 29,4 CV a 7.000 giri/min, mentre la coppia massima è di 32,2 Nm a 5.250 giri/min. Già a partire da 3.500 giri/min coppia e potenza sono superiori rispetto al precedente modello. Gli effetti sulle prestazioni reali fanno sì che la velocità massima tocchi i 134 km/h mentre, partendo da fermo, l’SH350i copre i 200 metri in 10,2 secondi, 0,7 secondi più veloce rispetto al predecedessore. Grazie al serbatoio da 9,1 litri e ai consumi di circa 30 km/l - ciclo WMTC - il nuovo SH ha un'autonomia di oltre 270 km. Il nuovo Honda SH350i è ora in linea con l'omologazione Euro 5.

COSA CAMBIA Per ottenere l'aumento di cilindrata si è intervenuti aumentando le misure di alesaggio e corsa a 77x70,7 mm, mentre lunghezza e tempi di alzata delle valvole sono stati ottimizzati. Anche l'albero motore ora è più leggero rispetto al precedente del 10%, ma le modifiche al motore del nuovo SH350i riguardano anche l'aumento di diametro delle valvole di aspirazione e dei corpi farfallati e i condotti di scarico e aspirazione, ridisegnati. Anche il silenziatore dello scarico è stato rivisto e ora al suo interno ci sono 2 camere invece che 3.

Non solo motore. Sul nuovo SH350i si è intervenuti anche per il ridimensionamento dei tubolari, lo spessore dei pannelli e i materiali dei componenti del telaio, nell'ottica di migliorare stabilità e comfort alle alte velocità. Queste modifiche hanno permesso di ridurre il peso di 1 kg, ora a quota 174 kg in ordine di marcia, col pieno di benzina. Sul fronte della ciclistica troviamo poi una forcella telescopica da 35 mm, due ammortizzatori posteriori, il forcellone in alluminio pressofuso dal leveraggio Oleo-Link - montato al di sotto del motore - per garantire manovrabilità e smorzare le oscillazioni provocate dalle asperità. Gli pneumatici hanno dimensioni 110/70-16 all’anteriore e 130/70-16 al posteriore; l’ABS a due canali lavora accoppiato a un disco da 256 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore.

FARI L’illuminazione a LED del nuovo SH350i ora vanta un faro centrale con doppi anabbaglianti, mentre le luci di posizione si trovano al di sopra di esso, sul manubrio. Il fanale posteriore e gli indicatori di direzione a LED sono stati ridisegnati e ora sono integrati nel posteriore, tra le maniglie in alluminio del passeggero.

SPAZIO A BORDO La sella è posta a 805 mm - solo 5 mm in più rispetto ai precedenti modelli SH125 e 150 - Il vano sottosella, che ha spazio per un casco integrale, ospita anche una presa USB di tipo C per ricaricare facilmente un dispositivo mobile. La classica pedana piatta della gamma SH - larga 435 mm - facilita il trasporto di oggetti e sul pannello anteriore è presente un pratico gancio ripiegabile, perfetto per agganciare la classica busta della spesa, per intenderci.

STRUMENTAZIONE Il nuovo cruscotto LCD con tachimetro e contachilometri digitale centrale, è provvisto anche delle spie di controllo di trazione HSTC - Honda Selectable Torque Control - e ABS, quest'ultimo dotato di indicatori di direzione facenti funzione di luci di emergenza: quando si attiva il sistema con una forte frenata lampeggiano per avvisare gli altri utenti. Tutte le funzioni del cruscotto, compreso l'eventuale spegnimento del sistema HSTC, vengono attivate tramite pulsanti sul blocchetto sinistro.

SMART-KEY Grazie alla Smart-Key, che permette di attivare il commutatore di contatto e l’apertura e chiusura dei vani, ora è anche possibile gestire lo Smart-Top Box da 35 litri opzionale. Basta avere la Smart-Key in tasca e attraverso un tasto è possibile aprire il bauletto, la cui serratura si blocca poi automaticamente quando il conducente accende il motore o si allontana dal veicolo.

Il nuovo Honda SH350i dispone anche di un ricco catalogo di accessori, a cominciare dal bauletto Smart-Top Box da 35 litri in tinta con i colori Mat Carnelian Red Metallic. Mat Ruthenium Silver Metallic, Pearl Cool White e Black. Ci sono poi il kit portapacchi, parabrezza e deflettori mani, manopole riscaldabili e coprigambe.

ENGINE Type Liquid-cooled 4-stroke SOHC single Engine Displacement (cm³) 330cc No. of Valves per Cylinder 4 Bore ´ Stroke (mm) 77 x 70.7mm Compression Ratio 10.5:1 Max. Power Output 21.3 kW @ 7,000rpm Max. Torque 32.2 Nm @ 5,750rpm Oil Capacity 1.7L FUEL SYSTEM Carburation PGM-FI electronic fuel injection Fuel Tank Capacity 9.1L CO2 Emissions WMTC 77.8 g/km Fuel Consumption 30km/litre ELECTRICAL SYSTEM Starter Electric Battery Capacity 12V-11.6AH DRIVETRAIN Clutch Type Automatic; centrifugal Transmission Type V-Matic Final Drive V-Belt FRAME Type Tubular Steel Underbone CHASSIS Dimensions (LxWxH) 2,160 x 742 x 1,161mm Wheelbase 1,452 mm Caster Angle 27.5° Trail 99mm Seat Height 805mm Ground Clearance 157.8mm Kerb Weight 174kg Turning radius 2.2m SUSPENSION Type Front 35mm telescopic fork Type Rear Dual-damper unit swingarm WHEELS Rim Size Front 16 x MT2.75 U-section 6-spoke cast aluminium Rim Size Rear 16 x MT2.75 U-section 6-spoke cast aluminium Tyres Front 110/70-16 Tyres Rear 130/70-16 BRAKES ABS System Type 2 channel Front 256mm single disc Rear 240mm single disc INSTRUMENTS & ELECTRICS Instruments LCD with Speedometer, fuel gauge and temperature gauge, pointer-type, clock, two trip meters, fuel consumption gauge, Honda SMART Key indicator. Headlight LED Taillight LED

