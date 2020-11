NUOVA CB125R 2021 Il segmento delle moto da 125 cc è affollatissimo, per emergere dal gruppo Honda punta sui dettagli e affina la sua piccola naked CB125R, porta d’accesso della gamma Neo Sports Café che si chiude con l’ammiraglia CB1000R, anch’essa rinnovata per il 2021. A differenza della sorellona, la quarto di litro non rivoluziona l’estetica ma punta tutto su un motore più performate - omologato Euro5 - e sulla ciclistica quasi da moto “grande”.

NEO RETRÒ Niente livree sgargianti, niente ispirazione racing, la CB125R è perfettamente in linea con il pensiero della gamma Neo Sports Café: design pulito ed elegante con unìispirazione alle Café Racer rivisitata in chiave moderna. Come una vera Honda che si rispetti, le finiture sono il suo punto forte, migliorate anche sul model year 2021. L’esempio è il supporto del portatarga, ora realizzato in alluminio e non più in nylon. Confermate le luci a LED per faro anteriore, posteriore e frecce, così come la strumentazione LCD a retroilluminazione negativa.

POTENZA PIENA Al contrario della sorellona da 1000 cc (o quasi), il motore della CB125R è stato reso anche più brioso, oltre che ecologico e dunque omologato Euro5. Il motore passa da uno a due alberi a camme in testa e cambia anche leggermente nelle sue misure caratteristiche. Alesaggio e corsa misurano 57,3 x 48,4 mm, con un rapporto di compressione di 11,3:1, rispetto alle misure dell’unità precedente pari a 58 x 47,2 mm e 11:1. L’iniezione elettronica PGM-FI è alimentata da un condotto di aspirazione, un tubo di collegamento del purificatore aria e un risonatore rivisitati. Ciò porta ad un sensibile aumento di prestazioni, la scheda tecnica dichiara 14,9 CV a 10.000 giri/min e 11,6 Nm a 8.000 giri/min (rispetto ai precedenti 13,3 CV [9,8 kW] a 10.000 giri/min e 10 Nm a 8.000 giri/min). Grazie alla potenza extra, la velocità massima effettiva passa da 101 a 105 km/h, con accelerazione 0-200 m in soli 11,3 s. Il cambio rimane a sei rapporti. Contenuti anche i consumi, 46,9 km/l (ciclo medio WMTC) dichiarati da Honda per la CB125R, che può percorrere oltre 470 km con un pieno grazie al serbatoio da 10 litri.

ROBA SERIA Oltre alle prestazioni al vertice della categoria e al look peculiare, la nuova CB125R potrà contare su una ciclistica di altissimo livello. Per la prima volta su una Honda di piccola cilindrata, infatti, ci sarà una forcella a steli rovesciati. Nello specifico si tratta di una Showa SFF-BP (Separate Function Big Piston) con funzioni separate per ogni stelo, il monoammortizzatore posteriore è regolabile nel precarico molla. Ai piedi della forcella confermato l’impianto frenante Nissin con disco da da 296 mm azionato da una pinza Nissin a 4 pistoncini ad attacco radiale; al posteriore, un disco da 220 mm con pinza a pistoncino singolo. Entrambi modulati da un ABS a 2 canali con piattaforma IMU. Vengono confermanti anche il telaio - telaio con struttura in acciaio a elementi misti, tubolari e pressati – e il forcellone. Anche grazie ai 40° di angolo di sterzo, i 130 kg con il pieno e la sella a 816 mm da terra, la CB125R non teme gli ingorghi dell’ora di punta.

4 COLORI Data d’arrivo nei concessionari e prezzo non sono ancora stati comunicati in maniera ufficiale, i colori, invece, sì. Inedita la colorazione Pearl Smoke Gray, confermate Mat Gunpowder Black Metallic, Candy Chromosphere Red, Mat Jeans Blue Metallic.

ENGINE Type Liquid-cooled 4-stroke 4-valve DOHC single cylinder Engine Displacement (cm³) 124.9cc No. of Valves per Cylinder 4 Bore and Stroke (mm) 57.3mm x 48.4mm Compression Ratio 11.3:1 Max. Power Output 11.0kW @ 10,000rpm Max. Torque 11.6Nm @ 8,000rpm Oil Capacity 1.5L FUEL SYSTEM Carburation PGM-FI electronic fuel injection Fuel Tank Capacity 10.1L Fuel Consumption 46.9km/L (WMTC Mode) ELECTRICAL SYSTEM Starter Electric Battery Capacity YTZ6V 12V 5Ah MF ACG Output 180W/5000rpm DRIVETRAIN Clutch Type Wet, multiplate with coil springs Transmission Type 6-speed Final Drive O-ring sealed chain FRAME Type Inner Pivot Diamond Frame CHASSIS Dimensions (LxWxH) 2018mm x 822mm x 1056mm Wheelbase 1342mm Caster Angle 24.2° Trail 90.2mm Seat Height 816mm Ground Clearance 140mm Kerb Weight 129.8kg Turning radius 2.3m SUSPENSION Type Front 41mm (SFF-BP) USD forks Type Rear Single-damper with preload adjustment WHEELS Rim Size Front 17M/C x MT3.00 Rim Size Rear 17M/C x MT4.00 Tyres Front 110/70R17M/C 54H Tyres Rear 150/60R17M/C 66H BRAKES ABS System Type Front & rear independent ABS with IMU Type front 296mm hubless floating disc. Radial-mount Nissin 4-piston caliper Type rear 220mm single disc a single-piston caliper INSTRUMENTS & ELECTRICS Instruments LCD Display Headlight LED Taillight LED

