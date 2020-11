QUASI 40ENNE Uscito per la prima volta nel 1984 nella versione “cinquantino”, Honda SH è sempre stato un punto di riferimento per chi si muove in città a bordo di uno scooter, e lo è diventato sempre più nel corso degli anni, con l’arrivo - nel 2001 - della versione 125, e del modello SH Mode 125 nel 2014. Anche questo best seller metropolitano si prepara a rinnovarsi per il 2021, come il suo “collega” PCX 125: vediamo come cambia.

COME CAMBIA FUORI

Il nuovo SH Mode 125 aggiorna le forme ormai classiche ed eleganti che lo contraddistinguono da sempre, con un nuovo e più moderno faro a LED. Ridisegnata la carenatura, che ha permesso di ampliare di 10 mm la pedana piatta (da sempre presente nella gamma SH) e aumentare così lo spazio per le gambe. Inalterata invece l’altezza della sella, ancora di 765 mm, confermando quindi l’ottima posizione di guida eretta e rilassata. Quattro i colori disponibili: i “soliti” Pearl Jasmine White, Mat Techno Silver Metallic e Poseidon Black Metallic, a cui si aggiunge per il 2021 il nuovo Candy Noble Red.

DOPPIO CAVALLETTO Il nuovo SH Mode 125 offre il tradizionale cavalletto centrale, affiancato da un nuovo cavalletto laterale con interruttore di sicurezza, ideale per le soste brevi. Per quanto riguarda il passeggero, rimangono i poggiapiedi ripiegabili e le maniglie integrate nello spoiler posteriore. Tra le dotazioni su richiesta, il nuovo SH Mode 125 offre:

Top Box da 35 litri e portapacchi posteriore

e portapacchi posteriore Set parabrezza e paramani

Telo coprigambe

VITA A BORDO

PIÙ PRATICO Sul fianco sinistro dello scudo anteriore si trova un nuovo vano portaoggetti con una presa USB per ricaricare lo smartphone. Aumenta lo spazio a disposizione nel vano sottosella, che arriva alla capacità di 18,5 litri. All’interno ci sono anche pratici ganci per fissare gli oggetti. Arriva anche sull’SH Mode la Honda Smart Key per l’avviamento e l’apertura/chiusura vani a distanza, senza togliere la chiave dalla tasca.

CRUSCOTTO COMPLETO Nessun cambiamento per il quadro strumenti, sempre di immediata lettura, con il tachimetro analogico al centro e le spie di servizio ai lati, tra cui quella del sistema Start & Stop di serie (disattivabile). Sotto il tachimetro c’è l’indicatore del livello carburante e un display LCD con contachilometri e orologio.

MOTORE

Il nuovo SH Mode 125 2021 eredita il motore dell’SH125i, omologato Euro5 e dotato di una messa a punto specifica: si tratta del monoalbero eSP+ (enhanced Smart Power Plus) a quattro valvole raffreddato a liquido, capace di erogare 8,4kW (11,4 CV) di potenza a 8.500 giri/min e 12,1 Nm a 5.000 giri/min. I consumi si attestano sui 50 km/l (ciclo medio WMTC); con il serbatoio di 5,5 litri, questo significa un’autonomia appena sotto i 300 km. Nuovo anche il telaio di nuova generazione, di tipo eSAF (enhanced Smart Architecture Frame), più leggero dell’8%, in sostituzione del precedente con struttura a trave dorsale inferiore. Invariate le sospensioni: all’anteriore troviamo una forcella telescopica da 33 mm con escursione di 89 mm, mentre dietro c’è una sospensione con precarico molla regolabile su 5 posizioni ed escursione massima di 75 mm.

DISCO + TAMBURO Nuovi i cerchi in alluminio pressofuso da 16 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore, con pneumatici ottimizzati per il consumo di carburante che riducono la resistenza al rotolamento. Per quanto riguarda i freni, all’anteriore troviamo il collaudato disco da 220 con pinza a due pistoncini, abbinato al tamburo posteriore da 130 mm in configurazione CBS (Combinated Brake System), che permette una frenata uniforme anche in caso di emergenza.

SCHEDA TECNICA

Motore 125 cc monocilindrico 4 valvole raffreddato a liquido Cilindrata 125 cc Potenza 11,4 CV (8,4 kW) @ 8.500 giri/min Coppia 12.1Nm @ 5,000 giri/min Serbatoio 5,5 litri Consumi 50 km/l (con Start&Stop) Cambio CVT Dimensioni 1.950 x 670 x 1100 mm Passo 1.305 mm Altezza sella 765 mm Altezza da terra 150 mm Peso 118 kg Raggio di sterzata 1,97 m Sospensione anteriore Telescopica da 33 mm con escursione di 89 mm Sospensione posteriore Forcellone con doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico molla su 5 livelli Pneumatico Anteriore 80/90-16” Pneumatico Posteriore 100/90-14”

