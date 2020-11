TUTTOFARE Da quando ha presentato l’X-ADV, Honda ha ancora una volta rivoluzionato il panorama motociclistico mondiale. Frutto dell’R&D italiano di Honda, il “SUV a due ruote” si adegua alle norme antinquinamento Euro5 e, visto l’arrivo del fratello Forza 750, si rinnova anche stilisticamente e tecnicamente.

Dal punto di vista estetico l’X-ADV 2021 cambia volto. La zona anteriore presenta una fanaleria sdoppiata full LED con funzionalità DRL, mentre il parabrezza è regolabile manualmente – senza attrezzi – su cinque posizioni a seconda della protezione aerodinamica richiesta. Anche nelle fiancate e nella zona posteriore l’X-ADV presenta nuove finiture e dettagli, ma la forma generale del moto-scooter da off-road rimane sempre la stessa. Gli indicatori di direzione hanno la funzionalità Emergency Stop Signal: se registrano una frenata superiore ai 6,0 m/s2 lampeggiano automaticamente, per spegnersi sotto ai 2,5 m/s2. La sella inoltre ha una nuova sella, più stretta al cavallo così da agevolare il pilota a toccare con i piedi saldamente a terra. Di serie invece i paramani, così come una piastra paracolpi in alluminio spessa 2,5 mm per proteggere la parte inferiore del motore: un vero e proprio tocco fuoristradistico.

Fa il suo ingresso il display TFT a colori da 5” con il sistema Honda Smartphone Voice Control per gestire (via bluetooth e con il controllo vocale) chiamate, navigazione, messaggi e tanto altro attraverso lo schermo e i pulsanti sul blocchetto di sinistra. In quanto a praticità, anche l’X-ADV adesso ha un vano sotto la sella del guidatore di 22 litri, con un disegno tale da ospitare anche un casco integrale da fuoristrada. Nel sottosella compare anche una presa USB di tipo C, mentre dietro allo scudo c’è un pratico vano portaoggetti chiuso a chiave, mentre il freno di stazionamento è posto sulla parte destra del manubrio. A proposito di manubrio: Honda ha brevettato un meccanismo a frizione che impedisce di sbloccare il manubrio con la forza. Per disattivare il bloccasterzo e avviare la moto c’è la comoda Smart Key.

Il motore, ora 1,4 kg più leggero, è esattamente lo stesso che ha esordito sul Forza 750. L’X-ADV guadagna il ride-by-wire per gestire il bicilindrico frontemarcia da 745 cc, oltre a 3,6 CV di potenza (58,6 CV totali) e 1 Nm di coppia massima, per un totale di 69 Nm. Sale anche il limitatore, da 6.400 a 7.000 giri/min, ma anche la classe antinquinamento: ora è Euro5. I consumi dichiarati sono di 27,8 km/l che, con un serbatoio di 13,2 litri, promettono circa 360 km. Con il nuovo comando del gas elettronico, arrivano anche le mappe motore: rispetto alle 4 (compresa quella personalizzaibile) del Forza 750, l’X-ADV ne ha una quinta per l’utilizzo in fuoristrada. Attraverso le mappature si può gestire il livello del traction control, del freno motore, della potenza e dell’intervento del cambio DCT a doppia frizione. Il suo funzionamento non cambia, cosa che fanno invece le sei marce: dalla 1a alla 3a i rapporti sono stati accorciati per dare più vivacità e brio, dalla 4a alla 6a sono più lunghi per migliorare i consumi e il comfort di marcia.

Ciclisticamente parlando l’X-ADV mantiene il telaio tubolare in acciaio con struttura a diamante, ma grazie a una riprogettazione dei tubi (con nuovi spessori e diametri) è più leggero di 1 kg, utile a liberare 1 litro di vano sottosella. Le quote ciclistiche come l’inclinazione del cannotto di sterzo (27°), l’avancorsa (104 mm) e il passo (1.590 mm) restano identiche. Le sospensioni hanno una corsa da 153,5 mm davanti e 150 mm dietro, l’altezza da terra è salita di 3 mm (ora 16,5 cm) ma l’altezza della sella rimane di 82 cm. La forcella da 41 mm di diametro è regolabile nel precarico ed estensione, mentre l’ammortizzatore è regolabile esclusivamente nel precarico ed è fissato al forcellone in alluminio con un leveraggio progressivo Pro-Link. Gli pneumatici da 120/70 davanti e 160/60 dietro sono accolti da cerchi rispettivamente da 17” e 15”, mentre la frenata è garantita da un impianto Nissin con pinze ad attacco radiale e dischi da 296 mm davanti, con un disco da 240 mm dietro.

Per il nuovo X-ADV m.y. 2021 è disponibile una vasta gamma di accessori e optional per migliorarne la praticità, il comfort oppure per incrementare la sua attitudine al fuoristrada. Nell’ampio catalogo si possono trovare:

Portapacchi posteriore

Smart-Top Box

Top Box da 38 litri con inserto opzionale in alluminio o in tinta

Supporti valigie laterali

Valigie laterali 26/33 litri sx/dx con inserto opzionale in alluminio o in tinta

Borsa da tunnel centrale

Estensioni paramani

Barre di protezione laterali

Luci fendinebbia

Manopole riscaldabili