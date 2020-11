VERSATILE E FACILE Una delle moto più apprezzate dal mercato, italiano e non, si rinnova in occasione dell'Euro5. La Honda NC750X viene rinnovata sotto tutti i fronti: estetico, ciclistico e motoristico. La sostanza, però, rimane la stessa se non addirittura migliorata: una moto comoda, pratica e dal facile utilizzo soprattutto se abbinato il cambio automatico DCT a doppia frizione.

Dal punto di vista della linea, l'Honda NC750X subisce un'importante rinfrescata. I tratti stilistici tipici - come il frontale ''a punta'' - rimangono, ma i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori donano alla moto un look più moderno, così come i nuovi fianchetti del serbatoio con un disegno geometrico più semplice. Più imponente invece il codone, con i fianchetti dalle nuove forme che collegano elegantemente la parte posteriore con quella centrale della moto, dov'è riposto il motore bicilindrico da 745 cc Euro5 (presente su X-ADV e Forza 750) capace di 58,6 CV e 69 Nm. A supervisionare l'operato del pilota c'è un'elettronica rinnovata: l'introduzione del throttle-by-wire ha permesso a Honda di offrire 3 modalità di guida (Standard, Sport e Rain) più una personalizzabile su parametri quali traction control, potenza, freno motore e (se previsto) le modalità di funzionamento del cambio DCT.

Il peso della moto col pieno di benzina scende di 6 kg: la nuova NC750X ferma la bilancia a 214 kg, 10 kg più in alto per la versione con il DCT. Questa dieta dimagrante è il frutto di una nuova progettazione di motore, telaio, airbox e altri componenti ciclistiche che - inoltre - han permesso di ampliare il vano sotto il serbatoio di 1 litro, per un totale di 23. Oltre che più pratica, la NC750X è più facile da guidare grazie a un minor peso, la sella più bassa di 3 cm e un baricentro posizionato più in basso al fine di garantire una miglior maneggevolezza. Infine, sul m.y. 2021 trova spazio un display più grande e con un nuovo layout caratterizzato da sfondo bianco ed elementi scuri. Saranno quattro le colorazioni disponibili (Grand Prix Red, Mat Ballistic Black Metallic, Pearl Glare White e Glint Wave Blue Metallic) mentre la lista degli optional è molto ricca:

Presa di ricarica USB-C per il vano portaoggetti anteriore

Portapacchi posteriore

Top Box da 38 litri con inserto opzionale in alluminio o in tinta

Top Box da 50 litri con inserto opzionale in alluminio o in tinta

Supporto valigie laterali

Valigie laterali da 26 L dx / 32 L sx con inserto opzionale in alluminio o in tinta

Parabrezza alto

Deflettori ad altezza pedane

Tubolari antiurto con finitura argento

Luci fendinebbia

Manopole riscaldabili

PROPULSORE Tipo Bicilindrico parallelo, 8 valvole SOHC, raffreddato a liquido, Euro5 Cilindrata 745 cc Alesaggio x corsa 77 x 80 mm Rapporto di compressione 10,7 : 1 Potenza massima 58,6 CV (43,1 kW) / 6.750 giri/min Coppia massima 69 Nm a 4.750 giri/min Capacità olio 4 litri ALIMENTAZIONE Tipo Iniezione elettronica PGM-FI Capacità serbatoio carburante 14,1 litri Consumi 28,3 km/l (ciclo medio WMTC)* IMPIANTO ELETTRICO Avviamento Elettrico Capacità batteria 12 V / 11 Ah TRASMISSIONE Frizione Multidisco in bagno d’olio (doppia su versione DCT) Tipo di cambio A 6 rapporti (anche versione DCT) Trasmissione finale Catena TELAIO Configurazione A diamante in tubi di acciaio CICLISTICA (L´L´A) Dimensioni 2.210 x 846 x 1.330 mm Interasse 1.535 mm Inclinazione cannotto di sterzo 27° Avancorsa 110 mm Altezza della sella 800 mm Altezza da terra 145 mm Peso con il pieno 214 kg (vers. DCT: 224 kg) SOSPENSIONI Anteriore Forcella telescopica Showa SDBV da 41 mm, escursione 120 mm Posteriore Monoammortizzatore con Pro-Link, escursione ruota 120 mm RUOTE Anteriore in alluminio pressofuso a 10 razze Posteriore in alluminio pressofuso a 10 razze CERCHI Anteriore 17M/C x MT3.50 Posteriore 17M/C x MT4.50 PNEUMATICI Anteriore 120/70ZR17 M/C (58W) Posteriore 160/60ZR17 M/C (69W) FRENI Tipo ABS a 2 canali Anteriore Disco wave da 320 mm, pinza a 2 pistoncini, pastiglie in metallo sinterizzato Posteriore Disco wave da 240 mm pinza a pistoncino singolo, pastiglie in resina stampata STRUMENTAZIONE E LUCI Strumentazione LCD multifunzione, tachimetro numerico, contagiri digitale a barre, orologio, Indicatore livello carburante, contachilometri con 2 parziali, indicatore marcia inserita, indicatore Riding Mode, indicatore HSTC, trip computer Sistema di sicurezza HISS Faro anteriore A LED Faro posteriore A LED

