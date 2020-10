NUOVO LOOK Dopo la famiglia CB500, Honda Africa Twin, CB650 e la CB125F aggiornate all’Euro5, anche la più piccola MSX 125 segue l’onda… degli altri modelli Honda che rinnova la propria gamma. La piccola ottavo di litro si rinnova non nella sostanza, ma anche nel nome: La MSX 125 acquisisce anche in Italia il nome di “Grom”, nome con cui è diventata famosa in Giappone e Stati Uniti, raccogliendo un enorme successo. Il look è stato rivisto per quanto riguarda il fanale anteriore, a LED e dalla cornice esagonale, mentre il serbatoio presenta delle ampie zone che ospitano i sei bulloni con cui rimuovere facilmente i pannelli laterali. La sella è stata appiattita e la zona posteriore è più snella. Per visualizzare tutte le informazoni di marcia c’è un nuovo display LCD dotato di contagiri e anche di marcia inserita.

MOTORE E CICLISTICA Il motore è un monocilindrico raffreddato ad aria, 2 valvole, capace di 10 CV e omologato Euro5. È incastonato in un telaio monotrave dorsale in acciaio scatolato, ed è abbinato a un cambio manuale a 5 marce. L'impianto frenante è dotato di ABS ed è abbinato a un piattaforma inerziale IMU: una novità tecnologica non da poco per una piccola 125! I cerchi sono da 12” mentre l’altezza da terra è di soli 76 cm. I consumi dichiarati sono di 65,7 km/l che, con un serbatoio da 6 litri, promettono circa 390 km di autonomia.

QUANDO ARRIVA? La nuova Honda MSX 125 Grom 2021 sarà disponibile a partire da febbraio 2021 nelle colorazioni Force Silver Metallic e Gayety Red.