SCACCO AL RE Dopo tre stuzzicanti video teaser, Honda ha finalmente tolto i veli al suo nuovo maxi-scooter, l’Honda Forza 750, punta di diamante della gamma Forza che si rinnova anche nelle cilindrate 125 e 350 cc. L’intento del nuovo Forza è fare scacco al Re degli scooter sportivi, seppur con caratteristiche leggermente diverse. Pronti a scoprirlo? Dai che si va!

SPORT CHIC Nei video anticipatori del nuovo Forza, la sportività trapelava da ogni pixel. In realtà il maxi della Casa dell’Ala è sì sportivo nell’aspetto, ma al contempo mantiene l’eleganza che da sempre contraddistingue la gamma Forza. Insomma è un GT, termine usato per le auto sportive ma eleganti nell’aspetto e più comode delle sportive pure, proprio come vuole essere il Forza 750. L’ampia carenatura e il plexi di generose dimensioni promettono tanto riparo dall’aria, anche per il passeggero. Non manca la praticità, nel sottosella da 22 litri di capienza – dotato di presa USB - ci sta un casco integrale e nel retroscudo c’è un vano porta oggetti. Non mancano ovviamente i fari full LED e la Smartkey per controllare le serrature.

CORSA LUNGA A spingere il nuovo Forza 750 ci pensa il bicilindrico parallelo, monoalbero (SOHC), 8 valvole, raffreddato a liquido e omologato Euro5 da 649 cc. La sua struttura a corsa lunga permette di avere ottimi valori di coppia fin dai bassissimi regimi di rotazione. La scheda tecnica dichiara 58,6 CV (43,1 kW) a 6.750 giri/min e 69 Nm a 4.750 giri/min. Ad esso è accoppiata l’immancabile trasmissione a doppia frizione DCT, che permette di cambiare i rapporti manualmente tramite i tasti sul manubrio con tre logiche di funzionamento. Buone le prestazioni con i 50 metri bruciati in poco più di tre secondi, così come i consumi, che Honda dichiara di 27,8 km/l (3,6 l/100km).

STRUTTURA DA MOTO La struttura del nuovo Forza 750 è composta da un telaio tubolare in acciaio con struttura a diamante, ciò ha permesso di ricavare sotto la sella un vano di buona capienza. L’inclinazione del cannotto di sterzo è pari 27° mentre l’avancorsa è impostata a 104 mm. L’interasse misura 1.590 mm e il peso con il pieno di benzina è di 235 kg. Di altissimo livello è la dotazione ciclistica, la forcella è una Showa a steli rovesciati è del tipo SFF (Separate Fork Function) BP (Big Piston) regolabile, mentre l'ammortizzatore posteriore, sempre marchiato Showa, è regolabile nel precarico della molla ed è collegato al bel forcellone in alluminio tramite architettura Pro-Link. Sui cerchi in lega leggera da 17” ant. e 15” post. sono montati pneumatici sportivi ribassati nelle misure 120/70 R17 e 160/60 R15. Decisamente potente l’impianto frenante, con pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale che mordono dischi flottanti da ben 310 mm.

LO SCOOTER HI-TECH Il Forza 750 si candida ad essere sicuramente lo scooter più tecnologico sul mercato. Tramite il display TFT a colori da 5,5” e il nuovo sistema Honda Smartphone Voice Control System, l’utente potrà gestire durante la guida telefonate, E-mail, musica e navigazione. Sempre attraverso il display si potrà interagire con la ricchissima serie di parametri di gestione del motore e non solo. Grazie al comando del gas Throttle by Wire ci sono 4 Riding Mode, di cui tre predefiniti più uno completamente personalizzabile nella risposta dell’acceleratore, nel livello d’intervento del controllo di trazione e nel livello di freno motore.

QUANDO E QUANTO Il nuovo Forza 750, così come i fratelli più piccoli Forza 125 e Forza 350, sarà in vendita a partire dalla fine di dicembre 2021. Quattro le colorazioni disponibili: Jeans Blue Metallic, Candy Chromosphere Red, Matt Beta Silver Metallic e Graphite Black. Non mancheranno gli accessori con cui personalizzarlo e renderlo più pratico, come le borse laterali, il bauletto, la copertina e le manopole riscaldabili per i mesi invernali. Il prezzo di listino non ci è ancora stato comunicato, ne sapremo qualcosa in più avvicinandoci alla data di commercializzazione.