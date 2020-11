GIAPPO-ITALIANO Giapponese di nome, ma italiano di fatto perchè costruito ad Atessa: Honda SH è la famiglia di scooter più apprezzata in Italia, con il 150 che è saldamente in testa alle vendite. Il 300, più apprezzato per il motore brioso e per la possibilità di andare comodamente in tangenziale o autostrada, verrà finalmente rinnovato. La Casa di Tokyo ha infatti rilasciato un video teaser che comunica l'arrivo del capostipite della famiglia SH, proprio in concomitanza con la prova di un nuovo arrivato: il Forza 750.

QUANDO ARRIVA? La data da segnarsi sul calendario è il 10 novembre 2020, in quel giorno anche la rinnovata Honda CB1000R verrà svelata. Ma se per la maxi naked si prospetta un restyling estetico e un aggiornamento tecnico, senza però trasformarne la dinamica, per il maxi SH il motore e il look cambieranno drasticamente. Il primo - come si evince dal nome - salirà a quota 350 cc (circa) per garantire almeno le stesse performance del 300 (25,2 CV ) ma garantendo più efficienza per quanto concerne consumi ed emissioni relative all'Euro5. L'estetica invece si rifà ai 125 e 150 rinnovati in occasione di Eicma 2019: il faro anteriore full LED sarà posto sulla parte bassa dello scudo e non più sulla parte alta.