Lynx, il monopattino più sicuro ha tre ruote (ed è italiano). Eccolo in video

In esposizione a EICMA 2021, ha tre ruote per essere più stabile e sicuro, ma anche l’allarme di collisione. Si può già ordinare

Cambiare il paradigma, ribaltare il punto di vista e offrire una prospettiva diversa. Questo è quello che fanno le startup davvero innovative, che provano a immaginare soluzioni diverse e originali ai problemi che abbiamo tutti i giorni. Ed è l’approccio con cui To.Tem, giovane startup torinese, si è avvicinata al problema della mobilità elettrica. Un monopattino, sì, ma diverso da tutti gli altri (noi, per ora, abbiamo messo a confronto sei monopattini elettrici tradizionali in una spassosa comparativa video).

Lynx, il primo monopattino elettrico a tre ruote: la pedana è in legno

Come sanno tutti coloro che guidano moto con tre ruote, una in più vuol dire soprattutto una cosa: grande stabilità. L’ho sperimentato di persona a EICMA 2021, allo stand di To.Tem nell’area dedicata alle startup italiane, salendo con entrambi i piedi sulla pedana in legno del Lynx: si rimane fermi, senza cercare un impossibile equilibrio precario. Vero che l’ingombro è superiore a quello di un monopattino tradizionale (anche con pedana ampia, vedi il Ducati City Cross-E), ma comunque minore dello spazio occupato dal corpo del conducente. L’ingombro sulla strada, insomma, non cambia poi molto.

VEDI ANCHE

Lynx, il primo monopattino elettrico a tre ruote a EICMA 2021

ANCHE AGILE Non ho osato accenderlo e correre per i padiglioni affollati della fiera, ma - come sulle moto, che questa soluzione ce l’hanno sulle ruote davanti - le ruote posteriori con ammortizzatori a molla regalano anche una buona agilità al monopattino, per affrontare in maggior sicurezza curve, ma anche le asperità del terreno. Quanto si rivelerà più agile rispetto a un monopattino tradizionale sarà una delle domande con cui mi avvicinerò al Lynx il giorno in cui potremo provarlo anche qui a Motorbox.

Il modello di punta Lynx eVision offre di serie una telecamera posteriore, esattamente come sulle automobili, che normalmente può fungere da specchietto retrovisore (che si “guarda” sullo schermo dello smartphone, collegato al monopattino e appoggiato sul supporto al centro del manubrio), e che si accorge di eventuali ostacoli in avvicinamento.

Lynx, il primo monopattino elettrico a tre ruote, le luci posteriori

ACCESSORIATO Oltre alla particolarità delle tre ruote e del sistema anticollisione, il Lynx si presenta ben accessoriato per la città: la dotazione di serie comprende infatti luci anteriori e posteriori (che integrano quella di stop), indicatori di direzione, freno a disco anteriore, batteria estraibile nel piantone. Quest’ultimo prevede anche una comoda maniglia per portarsi dietro il Lynx una volta richiuso, come se fosse un trolley. Pesa intorno ai 16 kg, un valore tutto sommato nella media, ma nessun monopattino tra i tanti che abbiamo provato prevede una soluzione così semplice e al tempo stesso comoda.

Lynx, il primo monopattino elettrico a tre ruote della startup torinese To.Tem

Dopo una campagna di grande successo su Indiegogo, la popolare piattaforma di crowdfunding, To.Tem ha aperto al pubblico le vendite dei suoi monopattini, con le consegne previste già all’inizio del prossimo anno. Gli acquisti si fanno online, sul sito ufficiale dell’azienda, alla pagina totemev.com/monopattini. Il modello eMotion costa 729 euro, il top di gamma eVision con la telecamera posteriore 969 euro.

Lynx eMotion Lynx eVision Motore 350W 350W Batteria 187 Wh 360 Wh Autonomia fino a 20 km fino a 40 km Ruote 10” anteriore, 2x8” posteriori 10” anteriore, 2x8” posteriori Velocità massima 25 km/h 25 km/h Pendenza Massimo 15% Massimo 15% Freno A disco anteriore, 140 mm Allarme anticollisione Su richiesta Incluso Peso 16 kg 16,5 kg Peso conducente 110 kg 110 kg Resistenza all’acqua IP54 IP54 Prezzo 729 euro 969 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/12/2021