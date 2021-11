I numeri di Eicma 2021 e le date dell'edizione 2022

ZERO 2 Articoli

Nonostante lo scetticismo, il Salone di Milano ha riscosso un grande successo e affluenza di pubblico. I numeri e le date per il 2022

Il Salone di Milano è ormai terminato da qualche giorno. Dopo l'attesa per la 78esima edizione di Eicma, la kermesse milanese si è conclusa con successo nonostante le numerose incognite sempre relative alla pandemia. Uno degli effetti di questa situazione è stata la riduzione degli spazi espositivi, ma l'entusiasmo del pubblico non si è fermato.

I NUMERI I visitatori complessivi tra giovedì e sabato sono stati 342.644, un numero limite massimo di capienza previsto dalle normative vigenti. Oltre il 94% di questi biglietti è stato acquistato online. Per quanto riguarda gli operatori del settore, sono state registrate 28.841 presenze (43% dall'estero) , con 5.127 professionisti della comunicazione, giornalisti e influencer (35% stranieri). Numeri che non hanno occupato solamente i padiglioni della fiera, ma anche la zona esterna con un palinsesto ricco di appuntamenti, tra cui l'evento tributo di Valentino Rossi.

LE PAROLE DI PIETRO MEDA, PRESIDENTE DI EICMA: ''Voglio sottolineare che abbiamo concentrato i nostri sforzi per applicare rigorosamente le normative relative al controllo degli accessi, cosa che ha comportato un grande sforzo organizzativo in collaborazione con Fiera Milano e con l'approvazione degli espositori stessi. La grande affluenza di pubblico ci ha permesso di riaffermare la centralità internazionale del nostro appuntamento e di proiettarlo nuovamente verso il futuro. In questi mesi abbiamo fortemente promossi i corretti comportamenti di visita, affidandoci necessariamente anche al buon senso degli appassionati durante l'esperienza della visita. Alla luce delle restrizioni vigenti, quello raggiunto è il miglior risultato possibile. Si tratta di una prova di forza resa possibile grazie alla fiducia degli espositori e alla loro fedeltà al pubblico, che ha risposto con grande entusiasmo. A loro, va il mio sentito ringraziamento''.

Appuntamento dunque al 2022, con la 79esima edizione di Eicma che si terrà dall'8 al 13 novembre 2022. E se vi siete persi qualche novità a Eicma 2021, non preoccupatevi: cliccando a questo link trovate il nostro speciale di Eicma 2021.

Pubblicato da Giorgio Sala, 30/11/2021