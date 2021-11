Novità moto 2022

Con le nuove batterie da 17,3 kWh e il Cypher Store, piattaforma per aggiornamenti on demand, SR/S, SR/F e SR 2022 alzano il livello

Le nuove batterie agli ioni di litio Z-Force e la piattaforma di aggiornamenti on demand Cypher Store sono le due grandi novità di Zero Motorcycles per il 2022. Le prime, più potenti, raggiungono i 17,3 kWh e, in combinazione col power tank, permettono un notevole aumento dell'autonomia delle moto, mentre grazie alla piattaforma online Cypher Store le moto di Zero Motorcycles potranno essere aggiornate e potenziate con funzionalità aggiuntive per quanto riguarda la ricarica, l'autonomia e persino le dotazioni. Ecco come cambiano Zero SR/S, SR/F e SR 2022.

Zero Motorcycles: la nuova batteria Z-Force arriva fino a 17,3 kWh

Le nuove batterie Z-Force saranno disponibili nelle due capacità standard di 14,4+ kWh e 15,6+ kWh. Il + indica che ciascuna delle due versioni è in grado di aumentare la propria capacità fino a raggiungere i 17,3 kWh. La possibilità di incrementare la capacità delle batterie si traduce nella possibilità di percorrere molti più chilometri in sella alle moto elettriche di Zero Motorcycles. A partire dal primo trimestre 2022 la nuova batteria da 17,3 kWh potrà essere combinata con il power tank, raggiungendo una capacità di poco meno di 21 kWh, con un'autonomia di ben 365 km nel ciclo urbano e di 182 km in autostrada. La SR/S 2022 sarà disponibile sia in versione da 14,4+ kWh che 15,6+ kWh, la SR/F 2022 sarà disponibile solo in versione da 15,6+ kWh e la SR 2022 sarà provvista solo della Z-Force con capacità di 14,4+ kWh.

Sam Paschel, CEO di Zero Motorcycles, ha affermato:“Essere il marchio che ha definito la categoria delle moto elettriche significa anche avere la responsabilità di compiere continui passi avanti nello sviluppo tecnologico dei nostri mezzi. L'autonomia, e quindi la capacità della batteria, rappresenta un elemento tecnologico fondamentale che, se potenziato, aiuta a migliorare l'esperienze dei motociclisti e a promuovere il passaggio all'elettrico. Ci siamo concentrati su questo salto in avanti al fine di raggiungere uno standard più elevato nella nostra linea di modelli 2022, era importante farlo''.

Zero Motorcycles: col Cypher Store le moto aumentano prestazioni e dotazioni dal software

L'altra grande novità di Zero Motorcycles è rappresentata dalla piattaforma di aggiornamenti on-demand Cypher Store. In pratica i proprietari delle moto elettriche americane potranno personalizzarle e potenziarle tramite questo portale, aggiungendo funzionalità quali la ricarica rapida, l'autonomia maggiorata, ma anche prestazioni superiori, modalità di parcheggio, manopole riscaldate e sistema di navigazione integrato. Tutto questo è possibile grazie al sistema operativo proprietario Cypher di Zero Motorcycles.

La Zero SR/F 2022

Oggi il sistema si evolve in Cypher III+ – di serie sui nuovi modelli SR/F, SR/S e SR 2022 – e offre ai motociclisti la possibilità di personalizzare le prestazioni della moto come mai prima d'ora. Gli aggiornamenti saranno opzionali per i nuovi modelli SR/S, SR/F e SR, ma alcuni di essi potranno essere installati su modelli di anni precedenti tramite l'assistenza del concessionario. Jeremy Kent, GM of Software and Parts&Accessories di Zero Motorcycles si è così espresso a riguardo: ''L'opportunità di personalizzare la propria moto on-demand è a dir poco rivoluzionaria nell'industria dei powersports. Abbiamo creato la possibilità di modificare istantaneamente le prestazioni della moto attraverso una semplice connessione Wi-Fi; da oggi le moto Zero possono crescere ed evolvere insieme al loro proprietario''.

Zero SR 2022

Le nuove batterie e il Cypher Store rappresentano la punta di diamante della lunga lista di miglioramenti che ha interessato la SR 2022. La nuova SR condivide a livello di prestazioni il DNA dei modelli premium di Zero, ma viene proposta a un prezzo più accessibile. Condividendo le alte prestazioni della sorella SR/F, la SR 2022 monta un motore ZF 75-10 che eroga una coppia di ben 166 Nm e una potenza di 55 kW – l'equivalente di 75 CV – con una velocità massima di 167 km/h.

COME TU MI VUOI Abilitando lo Speed & Performance Boost attraverso il Cypher Store si sprigioneranno tutte le potenzialità del motore, mentre la SR verrà nel contempo aggiornata con l'Advanced Bosch Motorcycle Stability Control, che aggiungerà la funzionalità cornering all’ABS di serie, al controllo della trazione e al controllo elettronico del freno motore.

AUTONOMIA SUPER La SR 2022 è alimentata dal nuovissimo sistema operativo Cypher III+ e viene proposta con una batteria ZF da 14,4+ kWh che può essere potenziata tramite Cypher Store fino a 17,3 kWh. Se abbinata all'accessorio aggiuntivo Power Tank, disponibile dall'inizio del prossimo anno, la capacità totale della batteria della SR può essere incrementata fino a toccare i 20,9 kWh, la più grande capacità che una batteria di un modello Zero sia mai riuscita a raggiungere. Nuova, per la SR, è anche la possibilità di caricare dalla rete di ricarica pubblica EV tramite il connettore Mennekes di Tipo II a bordo. Zero Motorcycles offre anche la possibilità di acquistare degli adattatori Wall Outlet – di Tipo II a presa di corrente – per ricaricare a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo dotato di una presa di corrente standard.

Abe Askenazi, CTO di Zero Motorcycles, ''La SR è la moto che meglio di ogni altra ha definito la categoria delle naked elettriche stradali ed è significativo che sia proprio lei la prima a presentare tutte le novità Zero. Grazie all'introduzione di queste innovazioni tecnologiche mai viste prima, la SR si presenta come la moto in grado, più di ogni altra, di adattarsi a tutte le esigenze dei motociclisti; questo le consentirà di mantenere un posizione di rilievo anche negli anni a venire''.

La Zero SR/S 2022

La Zero SR 2022 è disponibile nella colorazione Graphite al prezzo di 19.300 Euro ed è già distribuita nei concessionari Zero Motorcycles di tutto il mondo. Il modello standard SR/S 2022 è proposto, con batteria da 14,4+ kWh, a un prezzo di 22.080 Euro, mentre il modello premium SR/S con batteria da 15,6+ kWh è in vendita a 24.340 Euro. Entrambe le opzioni sono disponibili in 2 varianti colore: Aileron-Black e Cerulean Metallic-Silver. Il modello premium della SR/F 2022 è invece disponibile in due varianti colore – Asphalt-Metallic Silver e Red-Coral – con batteria da 15,6+ kWh. Il prezzo per lei è di 23.570 Euro. Tutti gli aggiornamenti del Cypher Store saranno disponibili attraverso il sito www.zeromotorcycles.com e tramite l'applicazione mobile di Zero Motorcycles.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2021