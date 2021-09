Promozioni moto

Zero Motorcycles lancia un'offerta per la sport-tourer SR/S: chi la acquista riceverà in omaggio il GT Pack, del valore di 1.400 euro

Periodo di promozioni per Zero Motorcycles. Dopo il kit limited edition Quickstrike per la naked SR/F, oggi è la volta del nuovo GT Pack, dedicato alla sport-tourer SR/S, un pacchetto volto a rendere la moto elettrica una vera viaggiatrice.

Il kit, in omaggio per chi acquisterà la Zero SR/S, è disponibile sulle versioni Standard e Premium, sia che si tratti di model year 2020 o 2021. Il pacchetto, che è composto da cavalletto centrale, top case SH39 e valige SH36 di SHAD – e dai relativi telaietti – ha un valore di 1.403 euro. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2021. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al concessionario Zero Motorcycles più vicino, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/09/2021