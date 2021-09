Moto elettriche

Se possedere una moto elettrica capace di ben 190 Nm di coppia – una BMW R 1250 GS, tanto per capirsi, ne eroga 143 – non basta per far girare la gente in strada, niente paura. Per dare quel qualcosa in più alla Zero SR/F, la naked elettrica di Zero Motorcycles, la casa californiana ha pensato di realizzare Quickstrike, un kit di accessori in edizione limitata.

QUICKSTRIKE Il kit, realizzato in edizione limitata a 100 unità, prevede una serie di accessori per l'estetica e la cura della Zero SR/F. Ci sono infatti protezione anodizzata della leva freno, indicatori di direzione a LED fumé anteriori e posteriori, parafango anteriore e posteriore in fibra di carbonio, perni per il cavalletto posteriore, cupolino in alluminio nero, specchietti personalizzati, logo Quickstrike sul serbatoio, spilla Quickstrike e telo coprimoto da esterno con logo Quickstrike. Per tutti i dettagli nella gallery trovate le foto e il video.

Zero SR/F: la naked con l'esclusivo kit Quickstrike

IL PREZZO Il kit Quickstrike è venduto al pubblico al prezzo di 1.249 euro e può essere ordinato presso qualsiasi concessionario Zero Motorcycles. Non dimenticate, però, che ne esistono solo 100 in tutto il mondo.