Zero Motorcycles, azienda americana che produce moto elettriche, ha creato Zero FX Nature Experience, vale a dire tour guidati in fuoristrada in sella alla FX, moto dalle spiccate caratteristiche off-road. Ma come funzionano i tuor in fuoristrada di Zero? A raccontarcelo – con qualche anticipazione su come va la FX, in attesa della nostra prova video – è Claudio Carfora, Country Manager Italia di Zero Motorcycles. Per conoscere la Zero FX Nature Experience e vedere il video potete scorrere in fondo alla pagina e cliccare al centro dell'immagine.

Per ora gli appuntamenti in programma sono 2, al Sestriere, nella Valle Argentera – a breve arriverà la nostra prova video – e nel comprensorio di Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta. Come dice Carfora si tratta di ''Un'esperienza nella natura, aperta a tutti. Un pacchetto di 3 moto a disposizione di un tour operator in strutture ricettive del territorio, per offrire ai turisti un'esperienza unica, sempre guidati da una persona esperta, che li porta a fare un'esperienza nel bosco di qualche ora, non impegnativa, parliamo di light enduro. Il sindaco di Sestriere ci ha dato addiritura l'opportunità di avere un Green Pass con il quale non si paga l'entrata nei parchi con accesso a zone riservate, dove altrimenti non potrebbe andare nessuno''. Un'esperienza bellissima, davvero da provare. Restate collegati, prestissimo la nostra prova video.