In compagnia della Zero FX, nella Valle Argentera, sopra Sestriere, ho partecipato alla Zero FX Nature Experience – come funziona ve l'ho raccontato qui – vale a dire un'esperienza in fuoristrada con la moto più votata all'off-road della casa americana. Ecco la prova della moto e... il racconto dell'esperienza.

Inizio col parlarvi di lei, la Zero FX: il look è minimalista, a partire dal doppio faro anteriore, con il pacco batterie agli ioni di litio da 6,3 kWh per 146 km di autonomia collocato sotto la sella che la rende davvero strettissima. Ricaricare la batteria della Zero FX tramite il caricatore integrato da 650 W richiede, dalla presa domestica da 220 V, 9,7 ore, ma con i caricatori supplementari optional è possibile scendere fino a 1,8 ore.

Che si tratti della giungla quotidiana delle nostre città o della Zero FX Nature Experience, la Zero FX si comporta davvero bene: a stupirmi di più sono l’agilità e la facilità con cui si lascia condurre praticamente da subito. L’unico limite, per così dire, potrebbe essere rappresentato dalla sella, a quota 881 mm da terra, ma complice il mono morbido e la silhouette strettissima io che sono 1,8 m non ho difficoltà a toccare a terra coi piedi e gestire i 131 kg in ordine di marcia della FX.

LA CICLISTICA Le sospensioni Showa sono completamente regolabili: una forcella a steli rovesciati da 41 mm e un monoammortizzatore con serbatoio esterno, mentre le ruote sono da 21” davanti e 18” dietro, con freni a disco da 240 mm morsi rispettivamente da pinze flottanti a 2 e 1 pistoncino. Le gomme di questa Zero FX sono 90/90 e 120/80. Il comportamento della ciclistica è facile e prevedibile, con le sospensioni morbide e dotate di lunga escursione che filtrano bene il fondo e regalano feeling anche a chi, come il sottoscritto, non è propriamente un mago dell'off-road.

IL MOTORE Il motore elettrico ne ha da vendere, sia che si tratti della mappa Eco o della Sport, che naturalmente è più spinta: i numeri parlano di una potenza massima di 44 CV a 4.500 giri/min e di ben 106 Nm di coppia – per intenderci, la Honda CB1000R che ho guidato ne ha 104 – ma, con una potenza nominale continua di 15 kW la FX è guidabile già con la patente A2. L’accelerazione è davvero bruciante, soprattutto in modalità Sport, con la ruota davanti che... fatica a stare al suo posto. Ma la FX tira fuori tutta la sua cattiveria solo se si ruota completamente il comando dell'acceleratore, rimanendo invece piuttosto facile e gestibile a filo di gas. L'elettrica è capace di una velocità massima di 137 km/h.

ANSIA DA RICARICA? Questa Zero FX, insomma, è facilità, divertimento ed emozioni. Merito di un ottimo equilibrio generale e di un motore davvero performante. Preoccupati dall’autonomia? Durante la Zero FX Nature Experience ho percorso circa 34 km, con la batteria che è passata dal 99 al 65%, vale a dire che è calata di un punto percentuale per ogni km fatto.

E cosa dire della Zero FX Nature Experience? Beh, per il Piemonte, Sestriere e la Valle Argentera parlano le immagini: io mi sono divertito molto, merito di un percorso e una moto facili, alla portata praticamente di tutti, anche grazie all’occhio attento delle guide che ci hanno accompagnato. Andare alla scoperta di magnifiche vallate in sella alla moto dà un senso di libertà unico, sapere di poterlo fare nel rispetto della natura, invece, rappresenta un’opportunità – sia per chi la propone, sia per chi la vive – per nuove forme di turismo eco-sostenibile. Quello di Sestriere è il primo progetto di Zero Motorcycles insieme a quello di Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta, ma ne seguiranno altri.

Il prezzo di vendita consigliato della Zero FX è di 13.480 euro, comprensivo di 5 anni di garanzia con km illimitati per la batteria, ma attenzione: grazie agli ecoincentivi statali e ad eventuali bonus regionali – vedasi in Piemonte – è possibile portarsela a casa con qualcosa come 6.000 euro.

MOTORE elettrico Z-Force 75-5 brushless CAPACITÀ BATTERIA 6,3 kWh POTENZA 44 CV 4.500 giri/min COPPIA 106 Nm a 4.300 giri/min PESO 131 kg o.d.m. PREZZO F.C. da 13.480 euro

