Moto novità 2022

Dopo avervi mostrato il GT Pack per la Zero SR/S e il kit in edizione limitata Quickstrike, disponibile per la maxinaked SR/F, oggi torniamo a parlare di Zero Motorcycles. La Casa americana, infatti, dopo aver lanciato in luglio la nuova motard elettrica Zero FXE, ora dà una ventata di aria fresca alle moto della gamma. Ecco le Zero S, DS, DSR e FX – qui la mia prova – in versione 2022.

COSA CAMBIA Zero S, DS, DSR e FX guadagnano un nuovo display TFT a colori da 5'' e nuove livree. La Zero S con 11 kW e batteria da 14,4 kWh è disponibile nel nuovo colore Twilight Silver, la Zero DS ZF 14,4 11 kW e la Zero FX ZF 7,2 in Qhicksand Black e la DSR ZF 14,4 in Black Copper. Le Zero S, DS e DSR 2022 sono tutte dotate del sistema operativo Cypher II, che riunisce ABS Bosch, batteria e modulo di connettività Bluetooth.

I PREZZI Il restyling prevede un adeguamento del prezzo di circa 250 euro. Zero S ZF 14,4 11 kW e Zero DS ZF 14,4 11 kW costano 16.960 euro, mentre la DSR ZF 14,4 costa 18.400 euro. I modelli dovrebbero essere disponibili da novembre 2021.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/09/2021