A EICMA debutta 4MICA, il primo scooter modulare di SYM

A EICMA 2021 SYM lancia il suo primo scooter modulare 4MICA, al fianco del nuovo Joyride 300 e dello scooter/adventure HuskyADV. La pronuncia esatta è proprio come quella dell’insetto da cui trae ispirazione per le sue peculiarità: forte, dotato di intelligenza sociale ed organizzazione, con grande adattabilità. Ecco com’è fatto.

Le motorizzazioni di questo scooter simpatico e fuori dagli schemi sono due: 125 cc e 150 cc, perfetto per estendere la sua versatilità anche su tangenziali e autostrade (seppur non sia il suo habitat ideale). La scheda tecnica del 125 dichiara 9,6 CV a 7.500 giri/min e 9,5 Nm di coppia a 6.000 giri/min, il 150 ha prestazioni superiori specialmente per quanto riguarda la coppia, che si attesta sui 12,2 Nm a 5.500 giri/min mentre il picco di potenza è di 11,4 CV a 7.500 giri/min. Entrambi sono omologati Euro5, hanno raffreddamento ad aria e 2 valvole per cilindro.

LA CICLISTICA A livello ciclistico non ci sono effetti speciali, il 4MICA è uno scooter che bada al sodo: forcella telescopica all’anteriore, doppio ammortizzatore al posteriore e impianto frenante misto disco/tamburo. Le ruote sono di piccole dimensioni, 10 pollici sia davanti sia dietro, ed anche le dimensioni sono compatte con un interasse di 1.390 mm.

Nonostante l’aspetto stravagante, 4MICA permette a chi lo comprerà di utilizzarlo come il più tradizionale degli scooter… anzi anche di più. La pedana è piatta ma anche sovradimensionata rispetto al solito, ma il vero colpo di scena è la possibilità di sollevare la sella del passeggero e trasformarla in un piano di carico perfetto per oggetti di grandi dimensioni o addirittura un cassone per il delivery. La capacità di carico permessa è di ben 40 kg.

LA TECNOLOGIA 4MICA ha un moderno faro a LED di classe D. L’integrazione nel medesimo elemento di anabbagliante, abbagliante e luci di posizione da un look originale e minimalista. La strumentazione è semplice ma efficace, con un display LCD affiancato ad uno strumento analogico. Utile per chi passa tante ore con lo smartphone attivo il sistema di carica rapida 3.0, che oltre ad essere veloce evita il surriscaldamento dello stesso durante la ricarica.

Al momento non è ancora stata confermata la data d’arrivo presso i concessionari, idem il prezzo, arma primaria degli scooter taiwanesi

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/11/2021