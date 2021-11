Speciale EICMA 2021

RIPARTE LA KERMESSE DELLE DUE RUOTE Dal 1914 il Salone della moto, adesso si chiama Esposizione Internazionale delle due ruote, ha visto generazioni di appassionati darsi il cambio nel passare giornate a lustrarsi gli occhi e sognare davanti ai loro modelli preferiti. Solo la guerra e, purtroppo, la pandemia di Covid-19 non hanno consentito lo svolgimento della kermesse milanese, ma quest’anno, per la 78° edizione, le porte si riapriranno dal 25 al 28 novembre prossimi (23 e 24 novembre solo per stampa e operatori). Nonostante il forfait di alcuni brand come Ducati, BMW e Harley-Davidson, saranno rappresentate 35 nazioni con oltre 820 marchi presenti nei cinque padiglioni del quartiere fieristico di Fiera Milano Rho. L’incontro fra le istituzioni e la stampa per dare una virtuale taglio del nastro alla manifestazione è stato un segno tangibile della volontà di riaprire i battenti davanti a tanta voglia di tornare alle origini organizzando la mostra in presenza. E dopo i primi due giorni riservati a stampa e operatori, porte aperte al pubblico, che si aspetta numerosissimo.

EICMA 2021: riapre al pubblico la fiere delle due ruote

VEDI ANCHE

NON SOLO MOTO E BICI, MA TANTI EVENTI Ovviamente, la macchina organizzativa ha pensato a tutto con una serie di eventi che catalizzeranno l’attenzione durante tutta la settimana, Quindi, confermata l’area esterna con il Motolive, dove il pubblico potrà assistere a gare di varie discipline motoristiche, spettacoli e musica. Il perimetro espositivo ospiterà un’area coperta dedicata ai test ride delle e-bike, ma ci sarà spazio anche per le start up dove i giovani imprenditori potranno mostrare tutta la loro creatività e, perché no, trovare partner per sviluppare i loro progetti. Infine, torna il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti dove sarà possibile vedere e acquistare accessori, abbigliamento e ogni tipo di attrezzatura per la moto. Ma, l’evento forse più atteso per questo 2021, sarà sicuramente il saluto a Valentino Rossi. Yamaha ha scelto EICMA per celebrare il campionissimo e la sua vincente storia con la Casa dei tre diapason con “One More Lap”, un ultimo giro al fianco del Dottore, per regalare a lui e ai suoi tifosi un’ultima pagina di emozioni.

EICMA 2021: Yamaha rende omaggio al ''Dottore'' con un ultimo giro insieme al suo pubblico

COME VISITARE EICMA Biglietti acquistabili online sul sito www.eicma.it e accesso regolato in funzione delle normative anti covid per garantire la massima sicurezza. Per chi non è vaccinato saranno presenti agli ingressi di Porta Est, Porta Ovest e Porta Sud delle postazioni per effettuare a pagamento il tampone rapido che darà l’accesso ai padiglioni espositivi. Insomma, sembra che tutto sia stato organizzato alla perfezione e, come sottolineato dal Governatore della Lombardia Attilio Fontana, “Il sistema fieristico milanese e lombardo sono fondamentali per lo sviluppo della Regione, un segno tangibile per una ripartenza doverosa e necessaria”. Noi di MotorBox saremo presenti live con interviste e presentazioni dei nuovi modelli che vi mostreremo in diretta sui nostri social, sul canale YouTube MotorboxTV e, naturalmente, sulla nostra pagina web. Come dice lo slogan ufficiale: “Bentornata adrenalina”, ci vediamo in fiera!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/11/2021