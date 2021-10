Dopo la presentazione, nelle scorse settimane, della locandina ufficiale dell’evento, apre finalmente i battenti anche la biglietteria (virtuale) da cui è possibile acquiste i biglietti per EICMA 2021, l’Esposizione internazionale delle due ruote che si terrà dal 25 al 28 novembre presso Fiera Milano Rho.

EICMA 2019: il pubblico all'ingresso

I PREZZI I biglietti per l’edizione numero 78 di EICMA possono essere acquistati solamente online, collegandosi al sito ticketseicma.it e scegliendo le date in cui si vuole partecipare all’evento (scelta obbligatoria per le disposizioni attuali in merito alla sicurezza delle manifestazioni pubbliche). Fino al 19 ottobre i biglietti interi per adulti sono scontati, e costano 14 euro invece che 19 euro. A questi vanno aggiunti 1,5 euro come costi fissi di gestione. Dal 20 ottobre in poi il costo del biglietto intero sarà a tariffa piena di 19 euro. I minori dai 4 ai 13 anni godono sempre di una tariffa ridotta di 12 euro. Al momento non sono previsti biglietti cumulativi per più giornate.

Moto Guzzi V100: la vedremo a EICMA 2021

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA Oltre alla scelta anticipata del giorno in cui si intende partecipare a EICMA 2021, per accedere all’area della manifestazione occorre sempre indossare la mascherina ed essere dotati di Green Pass in corso di validità, oppure presentando la certificazione dell’esito negativo del tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea, e non sarà possibile entrare in caso questa sia superiore a 37,5°. Saranno previste apposite postazioni presso gli ingressi Porta Est, Porta Ovest e Porta Sud, dove fare un test rapido a pagamento prima di entrare alla manifestazione.

GLI ORARI Nelle giornate dedicate al pubblico, ossia dal 25 al 28 novembre, la fiera è aperta tutti i giorni (anche nelle aree esterne) dalle 9:30 alle 18:30. La giornata di martedì 23 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, è riservata alla stampa, così come quella di mercoledì 24, quando potranno però anche entrare gli operatori di settore.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/10/2021