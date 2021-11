Benelli Leoncino 125: a EICMA arriva anche la più piccola

La famiglia Leoncino cresce e, oltre al 500 – qui la prova video della versione Trail – arrivano anche il 125 e le 800. Partiamo proprio dall'ottavo di litro, spinta dal monocilindrico raffreddato a liquido e dotata di gruppo ottico a LED e strumentazione digitale.

Il monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido ha una cilindrata di 125 cc è un motore inedito per le moto attualmente in gamma. La distribuzione è a singolo asse a camme in testa, 4 valvole per cilindro, iniezione elettronica con corpo farfallato da 28 millimetri di diametro, frizione in bagno d’olio e cambio a 6 velocità. La potenza è di 12,8 CV a 9.500 giri/min, mentre la coppia è di 10 Nm a 8.500 giri/min, con consumi dichiarati in 2,2 litri/100 km. Al telaio a traliccio in tubi d'acciaio sono abbinati una forcella a steli rovesciati da 35 mm e un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale da 53 mm di escursione. Disco flottante da 280 mm di diametro con pinza a 3 pistoncini davanti e disco da 220 mm con pinza flottante a 2 pistoncini dietro compongono l'impianto frenante, dotato di sistema CBS, ma non ABS. I cerchi da 17'' montano pneumatici 110/80 e 130/70.

La nuova Benelli Leoncino 125 sarà disponibile in tutte le concessionarie a partire dalla primavera 2022 nelle colorazioni grigio e verde.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/11/2021