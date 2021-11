Moto novità 2022

Manca poco all'inizio di EICMA 2021 e arrivano le prime... anteprime. Oggi si parla di Benelli, in particolare dell'attesa TRK 800, sorella maggiore della TRK 502, leader delle vendite in Italia (qui trovate la prova della 502 X). Trovate il video teaser del nuovo modello nell'immagine di apertura dell'articolo.

TRK 800: spunta il video teaser prima di EICMA



TRK 800 Di lei si è parlato tanto, fosse soltanto perché la sorella minore è la moto più venduta in Italia. In Cina è recentemente arrivata la TRK 700, ma la TRK 800 avrà probabilmente più analogie con la parente di QJ Motors – colosso cinese proprietario del marchio Benelli – la SRB 750. Non manca molto per scoprirlo: il 23 novembre a EICMA, con la presentazione ufficiale, caleranno definitivamente i veli. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2021