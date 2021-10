Richiami moto

Benelli TRK 502 e 502 X sono oggetto di un richiamo: le moto più vendute in Italia potrebbero soffrire di un problema al mono

La moto più venduta in Italia finisce sotto esame. Sto parlando di lei, la Benelli TRK 502 – e della sua versione più fuoristradistica 502 X, qui trovate la prova – che è oggetto di un richiamo alla sospensione posteriore.

VEDI ANCHE

La Benelli TRK 502 X

IL RICHIAMO Sotto la lente d'ingrandimento il monoammortizzatore posteriore, che potrebbe perdere dei fluidi e, nel peggiore dei casi, arrivare alla rottura. Ovviamente Benelli, per correre ai ripari, richiamerà le moto in officina per un controllo e la sostituzione delle parti difettose. Qualora voleste verificare se la vostra moto è tra quelle oggetto del richiamo potete visitare, cliccando qui, la sezione del sito Benelli dedicata e inserendo il numero di telaio.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/10/2021