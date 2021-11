Tuta Ring R Replica di MTech: l’unboxing video a EICMA 2021

MTech è nata nel 2001, affermandosi subito come una delle eccellenze del Made in Italy nel settore dell'abbigliamento per le due ruote. Un nome che è tornato sotto i riflettori nel 2018, con l’acquisizione da parte di Wheelup, che ne ha rinnovato l’immagine lanciando sul mercato la tuta MKGP e sponsorizzando Leandro Mercado nel Mondiale SBK.

COLLEZIONE 2022 Alla fiera di Milano Wheelup ha portato tutta la collezione MTech per il prossimo anno, in particolare per quanto riguarda tute e giubbotti della famiglia Ring.

MTech a EICMA 2021: la tuta Ring R Replica

MTECH RING R REPLICA

Il prodotto presente a EICMA 2021 è la replica delle tute in pelle di ultima generazione utilizzate dai piloti in pista nelle massime competizioni, ed è certificata EN 17092:2020 in classe AAA. All’esterno è presente un mix di pelle bovina L-Power ad alta tenacità e pelle di canguro, che garantisce leggerezza e comfort in sella; i movimenti sono agevolati dalla struttura Fitnflex, con soffietti in pelle e tessuto elasticizzato nelle aree di maggior mobilità, mentre l’ergonomia in moto è garantita da maniche e gambe preformate.

SICUREZZA, SEMPRE Su spalle, gomiti e ginocchia sono presenti le nuove protezioni ECS (External Compound Shield) ad assorbimento d'urto graduale. Gli slider in PU intercambiabili offrono ulteriore protezione a gomiti e ginocchia. Non manca la tasca per il paraschiena, il sistema C-System sul petto per il chest protector (optional) e le cuciture Safety Seams. Su collo, polsi e caviglie si trovano inserti in neoprene elastico per il massimo comfort nelle zone di possibile contatto con la pelle.

MTech a EICMA 2021: la tuta Ring R Replica

TAGLIE E COLORI La tuta è disponibile nelle taglie dalla 44 alla 58, e nei colori:

Nero/Rosso neon/Giallo Fluo

Nero/Blu/Bianco

Nero/Verde/Bianco

Bianco/Rosso Fluo/Bianco

Bianco/Rosso Fluo/Blu

Il prezzo consigliato al pubblico è di 599 euro.

MTech a EICMA 2021: il giubbotto Ring Tex

MTECH RING TEX

Certificato EN 17092:2020 in classe A, Ring Tex è un giubbotto tecnico in tessuto dal taglio corto, pensato per utilizzo naked e sport/touring a medio e lungo raggio. L’imbottitura interna Thermoclassic staccabile permette di comporre il capo in base alle diverse situazioni climatiche e alle proprie esigenze. Le protezioni ECS (External Compound Shield) sulle spalle si aggiungono a quelle interne su spalle e gomiti di livello 2. Immancabile la predisposizione all'inserimento del back protector e chest protector (opzionali). Ring Tex è disponibile nelle taglie dalla S alla 4XL nei colori Nero/Bianco/Nero e Bianco/Rosso Neon/Nero. Il prezzo consigliato al pubblico è di 239 euro.

MTech a EICMA 2021: il giubbotto Ring Leather

MTECH RING LEATHER

Certificato EN 17092:2020 in classe AAA, Ring Leather è realizzato in pelle bovina L-Power ad alta tenacità con finitura Drop/Safe, ed è pensato per utilizzo sportivo. Le protezioni esterne prevedono quelle sulle spalle ad assorbimento d'urto graduale, e quelle sui gomiti con slider in PU intercambiabili, oltre a quelle interne certificate di livello 2 su spalle e gomiti. La gobba sulla schiena ha la doppia funzione di appendice aerodinamica e di sicurezza. Presente la tasca per il paraschiena e la predisposizione per la protezione Chest Prosoft. Disponibile nelle taglie dalla 46 alla 58, nei colori Nero/Nero/Rosso Neon e Bianco/Bianco/Rosso Neon. Il prezzo consigliato al pubblico è di 359 euro.

MTech a EICMA 2021: il giubbotto Ring Air

MTECH RING AIR

Giubbino multistrato da usare con naked e sport/touring quattro stagioni, 100% impermeabile grazie alla membrana removibile Aqvadry. Certificato EN 17092:2020 in classe A, questo modello dispone di protezioni su spalle e gomiti di livello 2 e predisposizione per il back protector e il chest protector (entrambi opzionali), oltre agli inserti in pelle sulle spalle. Le zone in rete Xtr-M garantiscono un’elevata traspirabilità anche nelle giornate più calde. Il giubbino è disponibile nelle taglie dalla S alla 4XL e nei colori Nero/Nero/Bianco e Nero/Bianco/Rosso Neon. Il prezzo consigliato al pubblico è di 229 euro.

IL VIDEO Durante EICMA 2021 abbiamo chiacchierato con Alessandro Missaglia, responsabile marketing di Wheelup, che ci ha presentato in maniera più approfondita la tuta Ring R Replica.

Pubblicato da Giorgio Sala, 25/11/2021