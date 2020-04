UN PO’ DI STORIA MTech è nato alla fine dello scorso millennio, e negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante e numerosi estimatori. Dopo una pausa dal mercato, il marchio italiano è stato acquisito dalla catena Wheelup, che lo sta rilanciando in grande stile. La rinnovata collezione 2020 comprende giubbini in tessuto, giacche in pelle, guanti e, ovviamente, la tuta sportiva MKGP.

PER LA PISTA Certificata CE di livello AAA per uso professionale, quella venduta in negozio è la stessa indossata in pista dal pilota SBK Leandro Mercado, di cui Wheelup e MTech sono sponsor per questa stagione. L’esterno è realizzato in pelle bovina arricchita da inserti in polystretch, Neoprene e pelle elasticizzata, così da garantire la massima libertà dei punti di snodo (collo, polsi, retro ginocchio, inguine, petto e braccia). La fodera interna è in poliestere forato con inserti in lycra, mentre l’aerazione del corpo è garantita dalle zone in pelle forata sulla parte anteriore, gambe e polpacci.

SICUREZZA Su spalle e ginocchia, all’esterno, si trovano protezioni ergonomiche in TPU e PU certificate CE; sui gomiti ci sono invece protezioni modulari con slider intercambiabili. Presenti infine le predisposizioni per paraschiena (Alike Esatech Evo di livello 2) e petto (Alike Prosoft di livello 1). Nelle aree di petto, braccia, fianchi posteriori e coccige sono inseriti cuscinetti antishock in PE, mentre a proteggere braccia e fianchi anteriori intervento imbottiture esterne (sempre in PE). La tuta è disponibile in tre colorazioni, in una gamma taglie che va dalla 46 alla 54, e può essere acquistata presso tutti i punti vendita Wheelup e online sul sito www.wheelup.it, al prezzo consigliato di 469,90 euro.

SCHEDA TECNICA