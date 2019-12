COLLEZIONE 2020 A Eicma 2019 Seventy Degrees ha presentato la collezione abbigliamento e accessori per la stagione 2020. Tra le anteprime: giacca SD-JT43 Touring, pantaloni SD-PT3 Touring e stivali SD-BT2 Touring.

GIACCA SD-JT43 La giacca Touring da uomo Seventy Degrees SD-JT43 è realizzata in tessuto tecnico a triplo strato 100% waterproof con membrana Wintertex impermeabile e traspirante e interno termico estraibile. Per la sicurezza del pilota ci sono protezioni omologate su spalle, gomiti e schiena e inserti riflettenti per maggiore visibilità. Viene proposta con un pantalone abbinato, acquistabile separatamente. Taglie: S - 5XL. Colori: Ice/Blue/Red – Grey/Blue/Red. Prezzo: 249 euro.

PANTALONE SD-PT3 Anche il pantalone unisex SD-PT3 è realizzto in tessuto tecnico impermeabile a triplo strato, con membrana interna Wintertex impermeabile e traspirante e rivestimento interno termico estraibile. Oltre agli inserti riflettenti, per la sicurezza ci sono protezioni ginocchia certificate e omologate. Taglie: XXS - 4XL. Colori: Black/Grey - Black. Prezzo: 179 euro.

STIVALI SD-BT2 Gli stivali Touring SD-BT2 sono realizzati pelle e nylon, con inserti in PU e fodera in morbido tessuto mesh-lining in poliestere micro-traspirante. Anche qui è presente la membrana Wintertex 100% impermeabile e traspirante, così come gli inserti riflettenti. Il gambale è alto e la suola è in gomma antiscivolo con specifiche zone di grip. Per la sicurezza sono stati rinforzati tibia, punta e tallone, oltre all’aerea paraleva e il malleolo è in PU. Misure: 36- 39. Colori: nero, marrone. Prezzo: 149