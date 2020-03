ALPINESTARS 2020 Per la primavera Alpinestars ha ideato la Spring Motorcycling Collection 2020 che, in cinque linee di prodotti, cerca di rispondere alle esigenze di tutti i riders. Tra i capi d'abbigliamento in gamma vediamo nel dettaglio le caratteristiche della giacca in pelle Burstun, dei guanti Rayburn e dei denim Copper Out.

ALPINESTARS BURSTUN La giacca Burstun fa parte della linea Urban. È realizzata in pelle, con lavorazione specifica per resistere allo sfregamento da caduta e offre protezioni Nucleon Flex su spalle e gomiti e gilet termico interno a manica lunga sportivo staccabile con felpa tecnica. Tutte caratteristiche contribuiscono a rendere questo capo ideale per la città, in qualunque condizione atmosferica. Prezzo: 469.95 euro

ALPINESTARS RAYBURN A loro volta realizzati in pelle, i guanti Rayburn sono caratterizzati da una robusta protezione sulle nocche e dalla compatibilità con i touchscreen. Completano l'offerta il rinforzo laterale con schiuma, il rinforzo sul palmo e l' inserto ergonomico Alpinestars elasticizzato tra palmo e pollice. Prezzo: 79.95 euro

ALPINESTARS COPPER OUT Tra i prodotti 2020 segnaliamo i nuovi denim Copper Out. I jeans di Alpinestars pensati per i commuters hanno protezioni Bio-Flex ultraleggere e flessibili per ginocchio e anca. Per maggiore comfort e sicurezza ci sono anche l'imbottitura interna sullo scomparto ginocchio e dettagli catarifrangenti ad alta visibilità. Completano l'offerta due tasche su fronte e retro e una piccola tasca aggiuntiva sulla gamba destra. Prezzo: 189.95 euro