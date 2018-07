Autore:

Giulia Fermani

GIACCA YAGUARA DRYSTAR Perfetta per l’adventure touring, la giacca 4 stagioni Alpinestars Yaguara è compatibile con la tecnologia airbag Tech-Air ed è realizzata con esterno in poliammide multipannello e membrana laminata Drystar. Un display LED sulla manica indica lo status operativo dell’airbag e i rinforzi in fibra aramidica sui gomiti garantiscono efficace protezione insieme all’imbottitura su petto e schiena e alle protezioni interne su spalle e gomiti. Taglie: S-4XL Prezzo: 1,199.95 euro

JAM AIR RIDING SHOES La scarpa da moto stradale Jam Air Shoe è realizzata in pelle sulla zona frontale e scamosciata sul posteriore, mentre per la zona laterale è stato scelto il cuoio traforato. Completano l’offerta, disponibile nelle taglie dalla 6 alla 14, gli interni imbottiti, la protezione interna dita e tallone. Prezzo: 139.95 euro

CRAZY EIGHT GLOVE D’ispirazione heritage, Crazy Eight è il nuovo guanto della linea Oscar con inserti elasticizzati sul dorso ideale per la guida stradale e cittadina. Realizzato in pelle con rinforzi laterali e zona nocche in schiuma presenta delle traforature localizzate che aiutano a migliorare la ventilazione. Completa l’offerta il polpastrello compatibile touchscreen per poter usare smartphone e navigatore senza bisogna di toglierli. Taglie: S-3XL Prezzo: 79.95 euro