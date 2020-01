TECNOLOGIA SALVAVITA Alpinestars ha presentato il dispositivo Tech-Air 5, l'ultima generazione del suo airbag ad attivazione elettronica, in occasione del CES 2020 di Las Vegas. La fiera della tecnologia americana ha tenuto a battesimo questo importante dispositivo per la sicurezza in moto, che funziona grazie a un sistema basato su un algoritmo, tre giroscopi e altrettanti accelerometri. L'airbag può essere indossato come semplice sottogiacca all'interno di ogni giubbotto Alpinestars compatibile, ma anche in abbinamento con qualsiasi capospalla tecnico, purché garantisca almeno 4 centimetri di spazio attorno alla circonferenza dello sterno.

FUNZIONA VIA BLUETOOTH PER 30 ORE Alpinestars dichiara un tempo di gonfiaggio compreso fra 20 e 40 millisecondi, in funzione del volume dell'airbag. L'interazione con il guidatore avviene tramite Bluetooth per la gestione attraverso smartphone, mentre l'alimentazione è assicurata da una batteria ricaricabile con una presa micro USB e un'autonomia dichiarata dalla Casa veneta di 30 ore. Il nuovo sistema Tech-Air 5 sarà disponibile presso tutti i rivenditori ufficiali Alpinestars da marzo a un prezzo di listino di 599,95 euro.