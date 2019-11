Autore:

Giulia Fermani

AIRBAG MOTO Indossabile sotto la giacca, l'Held eVest Clip-in è il gilet con Airbag elettronico realizzato in collaborazione con In&motion dotato della tecnologia IPS (Sistema di Protezione Intelligente). Realizzato in Sensitive Mesh, eVest Clip-in presenta inserti traforati e traspiranti come traspirante è anche la fodera, con 3D Air-mesh sulla schiena. Ci racconta tutto nel dettaglio Alex Vailly, Sales Manager Italy e France Held. Guarda il video.

SISTEMA IN&MOTION Posto sul retro del gilet Held, il sistema In&motion, vero cervello del sistema, comprende i vari sensori che con 1000 scansioni/secondo rileva e anticipa gli impatti facendo gonfiare l'Airbag in meno di 0,06 secondi. Il modulo di controllo In&box si può acquiastare o noleggiare. La Formula Revolution: noleggio costa 12 euro al mese o 120 euro l'anno. La Formula Classica per l' acquisto modulo In&box prevede, invece, una spesa di 399 euro.

Colore: nero

Taglie: S - XXL

Prezzo: 349,95