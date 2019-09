Autore:

Danilo Chissalè

ESTATE SENZA FINE La bella stagione è finita? Non secondo Held. Il produttore tedesco di abbigliamento tecnico ha lanciato sul mercato due nuovi guanti estivi, Summertime II e Fresco II, per chi al freddo proprio non si vuole arrendere.

SUMMERTIME II Il guanto Summertime II, grazie alla sua struttura sfoderata e ventilata è adatto per l’utilizzo estivo/autunnale. Il dorso è caratterizzato da una rete ventilata con finiture in pelle, per il palmo invece Held ha optato per la pelle di canguro: altamente resistente all'abrasione e più morbida e malleabile di quella bovina. La sicurezza e la vestibilità non sono ovviamente lasciate al caso, le nocche sono protette da inserti in espanso speciale TEMPERFOAM®, per la chiusura doppio bracciale in velcro.

Colore: nero

Taglie: Taglie disponibili: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Prezzo: 76,95 Euro

FRESCO II Il guanto touring Fresco II è sfoderato, ha il dorso in morbida pelle bovina, il palmo in pelle di canguro (altamente resistente all'abrasione), il sistema TFL-COOL-SYSTEM®, capace di riflettere la luce del sole per mantenere l’interno più fresco. Come il Summertime II anche il Fresco II ha protezioni omologate per le nocche, rinforzi sul palmo e chiusure in velcro.

Colore: nero (01)

Taglie: 8, 9, 10, 11, 12

corto: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11

lungo: L-8, L-9, L-10, L-11

Taglie Donna: D-6, D-7, D-8

Prezzo al pubblico: 89,95 €