Autore:

Redazione

ADATTO AD OGNI CONDIZIONE L'estate è ormai iniziata e il caldo si fa sentire già da un po', così come la voglia di salire sulla propria due ruote per il classico giro domenicale. Se state cercando un completo davvero ognitempo, adatto alle torride giornate estive ma capace di proteggervi anche dalle bizze del meteo, allora Held ha quello che fa per voi. Si tratta, appunto, di un completo touring -per lui e per lei- caratterizzato dall'abbinamento della giacca Sonic con i pantaloni Vento, che insieme garantiscono grande comfort e alta resistenza in qualsiasi condizione.

GIACCA SONIC Realizzata in Airguard 400D, la giacca sportiva Sonic si distingue per la fodera traspirante posta sulla schiena in 3D Air-Mesh, un materiale posizionato anche sul davanti e sulle braccia. Presenta inoltre una cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura, proprio per gestire al meglio il flusso d'aria e la regolazione della temperatura. Disponibile nella doppia colorazione Nero, Grigio-Nero, è proposta al prezzo di 189,95 euro.

Colore

- Nero, Grigio-Nero

Taglie

- S - 5XL

Taglie Donna

- DS, DM, DL, DXL, DXXL

PANTALONI VENTO Caratteristiche molto simili a quelle dei pantaloni Vento: anch'essi realizzati in Airguard 400D, presentano la fodera in Mesh altamente traspirante su cosce, tibia e polpacci. Sono inoltre muniti di inseriti elastici sulle ginocchia e un materiale antiscivolo posteriore per un comfort davvero ottimale. Presentati nelle stesse varianti colore della giacca Sonic, hanno un prezzo di 174,95 euro.

Colore

- Nero, Grigio-Nero

Taglie

- S - 5XL

Taglie Donna

- DS, DM, DL, DXL, DXXL

ABBINAMENTO ECCELLENTE Ma se questo non vi basta, allora il completo proposto dalla Held può essere ulteriormente impreziosito da altri due capi molto utili in caso di pioggia. Stiamo parlando di Rainblock Top e Rainblock Base, capi in nylon stretch realizzati in due diverse tonalità di colore (Nero-Bianco e Giallo-Nero) che possono essere indossati sopra o sotto l'abbinata della giacca Sonic con i pantaloni Vento. In questo modo, gli scrosci estivi non saranno più un problema! Guarda la gallery.