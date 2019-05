Autore:

Giulia Fermani

NUOVO GUANTO E' dal 1975 che Held fa guanti per motociclisti e nel 2019, per la 14° volta consecutiva, si sono aggiuddicati il titolo di Best Brand secondo un sondaggio condotto dalla rivista tedesca Motorrad. Ora, nel catalogo 2019, arriva un nuovo modello spotivo: il guanto Held Evo Thrux II, sfoderato e con dorso in pelle di capra.

SCHEDA TECNICA Il palmo del nuvo guanto sportivo Held Evo Thrux II è realizzato in pelle di canguro altamente resistente all’abrasione con aggiunta di inserto tergivisiera. Alla sicurezza concorrono il dorso rivestito completamente di fibra Aramide, il paranocche in plastica rigida e le applicazioni sul dorso di SuperFabric-brand material. I colori disponibili, permanenti e a prova di sudore, sono nero tinta unita, nero-rosso, nero-bianco e nero-giallo fluo.

Prezzo: 129,95 euro

TAGLIE Uomo

7, 8, 9, 10, 11, 12

Corto - nero: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11, K-12

Lungo - nero: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12

TAGLIE Donna

nero: D-6, D-7, D-8

nero-bianco: D-6, D-7, D-8

corto - nero: K-D6, K-D7, K-D8

lungo - nero: L-D6, L-D7, L-D8