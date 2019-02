Autore:

Giulia Fermani

GIACCA MOTO Nel catalogo Held figura ora anche Prime Coat, il nuovo giubbotto doppio uso idrorepellente, traspirante e antivento con fodera termica Primaloft. La sua principale caratteristica è il doppio uso: il giubbotto è stato infatti pensato per essere usato da solo o come sotto giacca, alla quale si fissa attraverso la tecnologia “clip-in”. Dotato di 4 tasche, 2 interne e 2 esterne, Prime Coat ha la regolazione in vita tramite cordoncino ed è disponibile sia nella versione per uomo, sia nella versione per donna.

Colori: Nero e Navy Blu

Taglie: Uomo S - 5XL; Donna: DS - D4XL

Prezzo: 89,95 euro