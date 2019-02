Autore:

Danilo Chissalè

UNIVERSALE L’airbag da moto è sicuramente tra gli accessori che più destano interesse nel mondo delle due ruote. C’è chi li valuta superflui (errore), chi scomodi (non sempre) e chi troppo costosi. Held con il suo Clip-in Air Vest prova a far ricredere gli scettici presentando un prodotto innovativo e universale.

SALVA IL LOOK Il look, per i motociclisti, non è più qualcosa di superfluo. Held Clip-in Air Vest permette di non rovinare l’estetica del proprio outfit indossandosi al di sotto della giacca tecnica, non necessariamente marchiata Held.

CARATTERISTICHE La giacca protettiva Clip-In Air Vest è realizzata in Mesh traspirante, dello stesso tessuto è anche la fodera interna. La tasca ricavata nella parte anteriore permette di aggiungere un protettore (optional) all’altezza del torace, aumentano la sicurezza totale dell’indumento.

FUNZIONAMENTO L’airbag, avendo un sistema di attivazione meccanica, va collegato con l’apposito cavo al sostegno da porre sotto alla sella. In caso di incidente l’innesco attiverà una bomboletta di aria compressa che gonfierà i cuscini d’aria di cui è formato Clip-in Air Vest in 0,1 secondi. Il sistema, inoltre, è a prova di sbadato, essendo praticamente impossibile da attivare inavvertitamente scendendo dalla moto.

TAGLIE: S, M, L, XL, B-L, B-XL

PREZZO: a partire da 500 euro