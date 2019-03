Autore:

Giulia Fermani

COMPLETO SPORTIVO HELD Alla voce mototurismo sportivo il catalogo Held conquista il completo giacca pantalone formato dalla giacca Luca e dal pantalone Telli. Entrambi realizzati in cordura con fodera in Mesh traspirante sono equipaggiati con membrana removibile in Gore-Tex Over & Under Technology, impermeabile e antivento, indossabile anche sopra ai due capi. Nella giacca Held Luca, per la sicurezza, scendono in campo protezioni soft su spalle e gomiti di serie e protezione rigida sulle spalle e paraschiena opzionali. I pantaloni Held Telli hanno invece parafianchi adattabili, tasca per protezione coccige e protezioni regolabili al ginocchio in schiuma visco-elastica.

Grazie ai lettori della rivista tedesca Motorrad Held vince, inoltre, in tre diverse categorie (Guanti, Abbigliamento Tessile e Jeans da Moto) il titolo “Best Brand 2019”.

GIACCA LUCA

Colore: nero-rosso 02 - nero-bianco 14 - nero-giallo fluo 58

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL; nero-bianco (14): 4XL, 5XL

Taglie Donna: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL; corto nero-bianco (14): K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL, K-D3XL

PREZZO: 699,95 euro Uomo; 689,95 euro Donna

PANTALONE TELLI

Colore: nero-bianco 14

Taglie uomo: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL; corto: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL, K-5XL; lungo: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL

Taglie donna; DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL; corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL, K-D3XL

PREZZO: 549,95 euro Uomo; 529,95 euro Donna