Autore:

Danilo Chissalè

12 MESI Il guanto, dopo il casco, è l’accessorio più importante per un motociclista, ma anche quello più difficile da scegliere. Held con il suo Air N Dry risolve molti dei problemi di noi motociclisti grazie ad un guanto adatto tanto ai climi freddi, quanto a quelli caldi… ed è pure impermeabile!

2 IN 1 Il tutto senza dover rimuovere alcuna parte del guanto, riducendo ingombri ed imprevisti. Un esempio? Vi è mai capitato di partire con il guanto estivo e trovare freddo, e perché no la neve, in quota? A me sì, e non è affatto piacevole. Con Air N Dry, grazie alla membrana interna traspirante in Gore-Tex tiene al caldo le mani senza farle sudare, a tutto vantaggio del confort. E se dovesse far caldo? Nessun problema, basta sollevare la membrana, calzare il guanto nella modalità "estiva" e avrete a disposizione un guanto adatto ai climi più miti con tanto di ventilazione su palmo e dorso della mano grazie alla lavorazione traforata della pelle e alle prese d’aria sulle nocche.

PRATICO… Oltre al confort anche la praticità vuole la sua parte. Air N Dry non mostra il fianco a critiche sotto questo aspetto con soluzioni comuni, come la doppia regolazione in velcro sul polso e altre più ricercate come l’inserto in gomma tergivisiera posizionato sul pollice sinistro, utile sia per togliere le gocce d’acqua quando piove, sia per pulire la visiera dalla polvere quando si affronta il fuoristrada.

…E SICURO Il tutto senza dimenticare l’aspetto fondamentale: la sicurezza. Il guanto Air N Dry è realizzato in Du Pont Cordura con inserti in pelle sul dorso e pelle di canguro sul palmo. Quest’ultima permette una maggiore resistenza all’abrasione con uno strato di minor spessore rispetto alla pelle bovina, a tutto vantaggio della presa sul manubrio. Non mancano poi le protezioni rigide per le nocche, il palmo rinforzato e gli inserti riflettenti 3M-Scotchlite, ideali per aumentare la visibilità di chi li indossa nelle ore notturne.

TAGLIE E PREZZO Held Air N Dry è un guanto unisex, le taglie a disposizione si differenziano sia per genere che per tipologia della mano con oltre 21 combinazioni disponibili tra uomo, donna, dita lunghe e dita corte. Il prezzo è di 199 euro iva inclusa.