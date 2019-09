Autore:

Giulia Fermani

HELD 2020 E' possibile indossare gli stessi capi sia nelle calde giornate estive sia nelle fredde giornate invernali? Si, grazie alla tecnologia Clip-in. Il sistema di Held fa si che l'80% dei capi del catalogo Held 2020 si possano combinare tra loro, fissandosi comodamente uno all'altro tramite bottoncini a sgancio rapido.

COME FUNZIONA Sono dei bottoni a clip e delle fibbie di colore blu che uniscono tra loro i capi Held, giacche e pantaloni compresi, differenziando questo sistema dalle altre tecniche di fissaggio come zip, air-vent e membrane removibili. Combinare i diversi capi permette di muoversi attraverso le stagioni affrontando tutte le condizioni meteo semplicemente aggiungendo e/o togliendo elementi e trasformando un capo invernale in uno estivo e viceversa.