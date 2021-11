Kymco AK 550 ST 2022: a EICMA arriva la versione Sport Touring

Al vertice della ricca gamma scooter di Kymco dal lontano 2018 si trova l’AK 550, lo sportivo che ha consacrato la casa taiwanese tra i migliori player mondiali rappresentando lo stato dell’arte e l’altissimo livello di progettualità raggiunto da Kymco. A EICMA 2021 la casa taiwanese affianca alla versione standard la nuova versione ST – Sport Touring, pensata per chi vuole percorrere lunghi tragitti nel massimo comfort senza rinunciare alla sportività dell’AK.

La valida base tecnica dell’AK 550 viene confermata anche sull’ST, quindi motore bicilindrico orizzontale da 550 cc e 8 valvole, capace di sviluppare 51 CV e di spingere AK 550 ad oltre 160 chilometri orari effettivi ora con una trasmissione più efficiente grazie ad una nuova cinghia per affinare le doti touring diminuendo ulteriormente la rumorosità e la necessità di manutenzione. Importante novità è il Ride by Wire, che ora viene utilizzato per gestire il nuovo traction control TCS, novità tecnica di rilievo che migliora la sicurezza alla guida.

LA CICLISTICA Confermata anche la ciclistica che ha reso l’AK un mezzo vincente con oltre 10.000 immatricolati solo in Italia: il telaio in alluminio cui è fissato centralmente il motore e a cui si collegano una forcella telescopica idraulica a doppia piastra da 41 mm all’anteriore e un forcellone a monobraccio oscillante in alluminio al posteriore con mono ammortizzatore regolabile nel precarico. L'impianto frenante è marchiato Brembo, apprezzatissimo per le sue performance, con due dischi all'anteriore morsi da pinze ad attacco radiale, e pinza flottante al posteriore.

Fortemente apprezzato per la sua tecnologia e la sportività, l’AK 550 ST ha una connotazione più turistica caratterizzata da un nuovo profilo dello scudo per proteggere di più nei lunghi viaggi e dal parabrezza elettrico più alto e che si regola facilmente azionando due tasti sul manubrio. La tecnologia viene ancor di più evoluta grazie anche al Cruise control, una vera chicca chi con lo scooter fa anche dei viaggi, così come le manopole riscaldabili che, insieme al parabrezza alto ora comandabile elettricamente, permettono di viaggiare con qualsiasi temperatura esterna

COMANDI RIVISTI La strumentazione è stata rinnovata: sempre costituita da 3 quadranti digitali, ha una luminosità e una definizione superiore per essere letta in ogni condizione di luce esterna. I dati sono ben ordinati e il bordo dei quadranti cambia il colore in base al drive mode selezionato. Confermato nello strumento centrale il sistema di navigazione e intrattenimento Kymco Noodoe, che permette di connettersi al proprio smartphone e di avere la navigazione Turn by Turn sul display. Anche il ponte di comando è stato aggiornato, i blocchetti dei tasti al manubrio sono stati ridisegnati per controllare le nuove funzioni. L’avviamento è sempre con smart key ma scompare il rotore dell’avviamento sostituito da un pratico tasto centrale di accensione “click and go” che sblocca automaticamente il bloccasterzo elettrico. Le vecchie opzioni fornite dal selettore a manopola sono sostituite da pratici bottoni separati presenti nel retroscudo. Nel retroscudo rimangono i vani e la presa per la ricarica dello smartphone, nessun litro extra per il vano sottosella, di per sé già capiente, capace di ospitare due caschi.

SCHEDA TECNICA

RAFFREDDAMENTO liquid cooling ALIMENTAZIONE fuel injection CILINDRATA 550,4 cc POTENZA MASSIMA 37,5 kW / 7.500 rpm COPPIA MASSIMA 51,9 Nm / 5.750 rpm MASSA A VUOTO 222 kg DIMENSIONI (L x l x h) 2.170 x 795 x 1.380 mm ALTEZZA SELLA 78,5 cm INTERASSE 1.580 mm SERBATOIO CARBURANTE 14,5 liters PNEUMATICO ANTERIORE 120/70-R15 PNEUMATICO POSTERIORE 160/60-R15 CERCHI aluminum alloy SOSPENSIONE ANT. upside-down fork SOSPENSIONE POST. unit swing arm FRENO ANTERIORE dual disk

L’arrivo dell’AK 550 ST è previsto per la prima metà del 2022, Kymco però non ha ancora ufficializzato il prezzo definitivo, che sarà sicuramente superiore ai 10.440 euro della versione standard.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/11/2021