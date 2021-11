SYM Maxsym TL 508 2022: a EICMA con il controllo di trazione

Tra tante anteprime inedite a EICMA 2021 (Joyride 300 e HuskyADV su tutte) allo stand SYM ci sarà posto anche per uno scooter che già abbiamo avuto modo di conoscere, ma che per il 2022 si aggiorna con un’importante novità richiesta dagli utenti: il Maxsym TL 508, il top di gamma sportivo, ora con controllo di trazione. Scopriamolo insieme.

Il Maxsym TL è passato da poco alla nuova cilindrata di 508 cc per poter rispettare le emissioni della normativa Euro 5, motivo per cui non è stato aggiornato sul model year 2022. Il bicilindrico in linea montato sul telaio in maniera portante, per garantire performance di rilievo e massima stabilità anche sul veloce. La scheda tecnica prevede a 45,5 CV / 6.750 rpm e 49.9 Nm / 5.250 rpm, l’aumento di prestazioni rispetto al primo 465 cc ha reso “consigliato” il controllo di trazione, dall’anno prossimo presente sul maxi taiwanese.

LA CICLISTICA SPORTIVA Telaio di stampo motociclistico, forcella a steli rovesciati, mono ammortizzatore posteriore montato orizzontalmente, tutte le componenti vengono confermate anche per il 2022. L’impianto frenante è composto da una coppia di dischi da 275 mm di diametro morsi da pinze ad attacco radiale, stesso diametro anche per il freno posteriore.

Maxsym TL 508 TCS è equipaggiato con sistema keyless. La chiave elettronica ha sostituito la chiave tradizionale, per una maggior praticità, e non manca nemmeno la presa per la ricarica rapida 3.0, che riduce sia i tempi sia il riscaldamento del dispositivo durante la ricarica. La strumentazione è personalizzabile su tre livelli con un display TFT a colori.

SPAZIO A BORDO L’attitudine sportiva non tragga in inganno, il Maxsym TL è pur sempre uno scooter, dunque la praticità non può mancare. Il vano sottosella è capiente e può ospitare due caschi, nel retroscudo trova posto un vano portaoggetti per chivi, smartphone o oggetti più piccoli.

Al momento la casa taiwanese non si è ancora pronunciata per quanto riguarda data d’arrivo e prezzi. Il prezzo di listino dell’attuale Maxsym TL 508 senza controllo di trazione è di 8.749 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/11/2021