EICMA 2021: Suzuki aggiorna la Katana. Ecco come cambia la naked retrò

Nessuno stravolgimento per la Suzuki Katana 2022, che s’aggiorna ed evolve rispetto alla precedente generazione adottando le stesse migliorie recentemente introdotte anche sulla naked GSX-S1000, con cui condivide grand parte delle delle soluzioni tecniche. Motore Euro5, nuova elettronica di gestione e qualche “ritocchino” all’estetica che non guasta mai.

Partiamo dal motore, il cuore pulsante della Katana è il 4 cilindri in linea da 999 cc, derivato da quello della GSX-R K5, ora omologato Euro5 grazie anche al doppio convertitore catalitico. La scheda tecnica dichiara 152 CV a 11.000 giri/min e 106 Nm a 9.250 giri/min: rispetto al modello precedente eroga 2 CV in più ma a 1.000 giri/min più in alto, mentre la coppia scende di 2 Nm ma raggiunge il suo picco massimo 250 giri/min prima. In compenso, nonostante il valore sia più basso, gli aggiornamenti al motore hanno reso molto più omogenea la curva d’erogazione sia della potenza sia della coppia. E gli aggiornamenti, riguardano principalmente un nuovo incrocio delle valvole, il corpo farfallato elettronico e non più a filo e un design rivisto dell’airbox, più leggero e voluminoso. Ma non è finita qui, perché sulla nuova Katana 2022 esordisce il Suzuki Clutch Assistant System: un sistema elettroattuato che implementa le funzioni della frizione antisaltellamento, permettendo così di utilizzare delle molle più morbide a favore di un comando più morbido. Ma questa, è solo la punta dell’iceberg chiamato “elettronica”, che si gestisce attraverso il nuovo schermo LCD.

Sulla maxi naked dal sapore retrò della Casa di Hamamatsu fanno il loro debutto tre riding mode, che cambiano la risposta del gas: dalla più sportiva (A) alla più morbida in caso di pioggia (C). I livelli di traction control diventano cinque, contro i 3 della precedente versione, rimane la possibilità di disattivarlo. Come sulla GSX-S anche qui non c’è la piattaforma inerziale, ma la centralina tiene conto della velocità delle due ruote, della velocità del pignone, della apertura dell’acceleratore ride-by-wire e della marcia inserita. Completa il pacchetto elettronico il quickshifter bidirezionale, che affianca i già esistenti Low RPM Assist e Suzuki Easy Start System.

Dal punto di vista ciclistico, la Katana non vede l’arrivo di particolari modifiche, confermando la “squadra” che già abbiamo avuto modo di apprezzare durantela prova della vecchia versione. A partire dal telaio a doppia trave in alluminio, con forcellone in alluminio derivato da quello della GSX-R 1000. Le sospensioni sono Kayaba, la forcella con steli da 43 mm è completamente regolabile mentre l’ammortizzatore è regolabile nel precarico e nell’estensione. I freni sono Brembo, con pinze monoblocco ad attacco radiale che mordono dischi da 310 mm, e pinza flottante al posteriore. Il peso in ordine di marcia è di 214 kg: aumentato principalmente per via del serbatoio maggiorato di due litri. A contatto con il terreno troviamo i Dunlop Sportmax Roadsport 2 da 17”, di sezione 120/70 davanti e 190/50 dietro.

La nuova Katana ha confermato il suo look ispirato agli anni ’80, fatto di linee squadrate e taglienti, in compenso però guarda al futuro con due nuove colorazioni – blu o grigio – con finitura Matt, decisamente più moderne. Cambiano anche il colore dei cerchi (in base alla verniciatura della moto) e di forcella e molla del mono ammortizzatore. Il prezzo non è ancora stato ufficializzato.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/11/2021