In principio fu la Heritage, che ha sancito l'arrivo di CFMoto sul territorio italiano ed europeo. Una moto che coniuga stile, qualità e piacere di guida in un pacchetto dal prezzo interessante. Ecco, la stessa formula la ritroviamo sulla più sportiva 700CL-X Sport, con la stessa piattaforma (telaio e motore) della Heritage ma con alcune diverse - e interessanti - soluzioni tecniche. Innanzitutto rimane il faro full LED con la distintiva luce DRL a X, così come rimane il serbatoio che poggia sul telaio a traliccio di tubi. Cambia invece la coda, compatta e bombata come una vera café racer, ma che integra la sella del passeggero.

COSA CAMBIA RISPETTO ALLA HERITAGE?

Via il manubrio, spazio a due semimanubri che permettono comunque una posizione di guida non eccessivamente sacrificata. Ai due estremi, gli specchietti bar end tondi che si rifanno allo stile sportivo di questa 700CL-X, mentre impreziosiscono il look i dettagli carbon look. Niente cupolino, solo una piccola ''unghia'' che protegge la strumentazione LCD. Dal punto di vista ciclistico invece i freni J Juan vengono sostituiti da pinze Brembo monoblocco, abbinati a una pompa freno semiradiale (anch'essa Brembo) e dischi da 320 mm. Cambiano anche gli pneumatici: via i semitassellati Pirelli MT-60 RS, al loro posto delle coperture più stradali di misura 120/70-17'' davanti e 160/60''-17 dietro. Identiche anche le sospensioni KYB, completamente regolabili e con la forcella che presenta steli rovesciati da 43 mm.

MOTORE

Resta identico il motore bicilindrico da 693 cc capace di erogare 70 CV e 61 Nm. Il peso (in attesa dei dati ufficiali) non dovrebbe essere distante dai 189 kg a secco della Heritage. C'è la possibilità che sulla Sport venga introdotto il traction control, che invece non c'era sulla Heritage che, però, presentava il comando del gas ride-by-wire.



PREZZO

In attesa di scoprirlo a Eicma 2021 (Pad.13 stand N52), il prezzo della CFMoto 700CL-X Sport supererà senza dubbio i 6.490 euro della Heritage visto il pacchetto ciclistico più raffinato.

Pubblicato da Giorgio Sala, 16/11/2021