Moto novità 2022

CFMoto sta lavorando duramente e l'ultima novità sembra confermarlo. Vi abbiamo già mostrato la 700CL-X Heritage, che ha raccolto ottimi pareri dal nostro Giorgio durante la prova su strada, ma oggi cambiamo scenario perché dalla entry level passiamo a quella che sembra essere una supersportiva di grossa cilindrata, la SR-C21, apparsa sui canali social della Casa cinese. Eccola nel nuovissimo video...

VEDI ANCHE

UN MOSTRO Della SR-C21 non si sa nulla, ma basta guardarla per farsi un'idea. La moto – per ora un concept – è frutto dell'R&D europeo CFMoto e sembra non avere niente da invidiare alle supersportive del Vecchio Continente. Il design è super aggressivo e moderno: la firma luminosa delle luci a LED anteriori, con questa caratteristica forma simile a L rovesciate, viene riproposta anche in quelle posteriori. La dotazione sembra essere all'altezza dell'estetica: ali aerodinamiche, forcella Ohlins, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale, forcellone monobraccio e bellissimi cerchi a 6 razze che calzano pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa. Non mancano il doppio terminale di scarico SC Project alto e le pedane regolabili.

CFMoto SR-C21: una nuova supersportiva in arrivo?

IL MOTORE Scordatevi un motore da 300 cc o simili per una tale belva. Tutto lascia intendere che possa trattarsi di una supersportiva vera e propria, con motore da 800 cc, magari addirittura 1.000. Sì perché CFMoto, che ricordiamo collabora con KTM, avrebbe acquisito i diritti del motore bicilindrico della 990 Super Duke. Qualunque motore abbia questa SR-C21 potrebbe portare più di un grattacapo alla concorrenza... Restate collegati per i prossimi aggiornamenti.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/10/2021