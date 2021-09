Moto sosia

Recentemente abbiamo pizzicato la sosia cinese della Yamaha R6, la Huaying R6, mentre oggi lasciamo le supersportive per le turistiche, o meglio, la moto da turismo per eccellenza, la BMW R 1250 RT – qui trovate la prova di Danilo – che da oggi ha una sosia: la CFMoto 1250 TR-G.

MOLTO SIMILE CFMoto ha... tratto ispirazione dal design della moto bavarese, anche se la sostanza sotto – contrariamente a quanto accade di solito con altri marchi cinesi – c'è tutta. Il motore V2 da 75°, infatti, è quello realizzato su base KTM LC8, e ha 1.279 cc di cilindrata per 140 CV a 8.500 giri/min e 120 Nm a 7.000 giri, con una velocità massima di 240 km/h. Non mancano le mappe motore, il sistema di assistenza alla partenza in salita, il cruise control e il controllo di trazione. Al telaio in acciaio sono abbinate sospensioni Marzocchi regolabili, con cerchi da 17'', pinze freno Brembo e ABS Cornering.

La CFMoto 1250 TR-G

DOTAZIONE AL TOP Niente è lasciato al caso, con il faro full LED e la strumentazione TFT a colori da 12,3'' dotata di connettività, così come non mancano il sistema per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, il cupolino regolabile elettricamente, le manopole e la sella riscaldabili, il sistema di avviamento keyless, l'impianto audio con altoparlanti JBL e le borse laterali da 43 litri.

MEZZA BMW In Cina è proposta in due livree, una bianca e l'altra blu, all'equivalente di 13.200 euro, prezzo davvero interessante, al quale, qui da noi, ci si porta a casa circa... mezza BMW R 1250 RT.