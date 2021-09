Le novità di CFMoto sono attese in Italia per questa parte finale del 2021. Tra le più interessanti c'è senza dubbio la 700CL-X, che coniuga uno stile rétro a tecnologie moderne. Lei si presenta con un design dalla spiccata personalità, a partire dal faro rotondo a LED incastonato in un frontale con una luce DRL che riprende la ''X'' che spicca nel nome del modello. Nella zona posteriore, invece, la luce si rifà a un design ad ''H'' ed è incastonata nella coda snella e corta. Il portatarga, infatti, è situato all'altezza della ruota posteriore. Di gusto ''classico'' la sella color cuoio, moderno invece il serbatoio in metallo da 13 litri color grigio opaco.

MOTORE E CICLISTICA Una spiccata personalità quella della 700CL-X, che nasconde un motore bicilindrico frontemrcia da 693 cc, distribuzione DOHC, raffreddato a liquido e con una potenza di 70,1 CV (51,5 kW) a 8.750 giri/min e 60,9 Nm a 6.500 giri/min. Grazie alla presenza del ride-by-wire, la 700CL-X dispone di due riding mode e del cruise control. Velocità massima di 180 km/h con consumi dichiarati di 20 km/l (260 km di autonomia) ed emissioni di CO2 pari a 115 g/km. Dal punto di vista ciclistico invece trova spazio un telaio a traliccio a cui sono abbinate sospensioni Kayaba. Davanti una forcella a steli roviesciati da 41 mm di diametro ed escursione si 150 mm, dietro un monoammortizzatore con escursione da 58 mm e regolabile nel precarico nell'estensione, proprio come la forcella. Con un interasse di 1.435 mm e una sella alta 780 mm, la nuova CFmoto ferma la bilancia a 189 kg (a secco). La frizione, invece, è antisaltellamento.

DOTAZIONI DI SERIE E PREZZO La strumentazione digitale LCD è ricca di informazioni (modalità di guida, contakm parziali, odometro, velocità media, marcia inserita, temperatura dell'acqua, tensione della batteria, consumo carburante istantaneo e medio). Non manca una presa USB nel vano sottosella. La CFMOTO 700CL-X Heritage è già disponibile nei concessionari nelle colorazioni Twilight Blue e Coal Grey, entrambe ad un prezzo di 6.490 euro. Disponibile sarà anche una vasta gamma di accessori dedicati come la protezione radiatore, il paracatena, la sella rialzata e le borse in pelle.