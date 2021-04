DA SHANGAI La CFMoto 800 MT, che vi avevamo già anticipato lo scorso gennaio, è alle porte. La presentazione è imminente e arrivano informazioni ufficiali riguardo le caratteristiche dell'enduro stradale. Nei prossimi giorni, infatti, la moto sarà svelata al Salone di Shangai.

IL MOTORE Il cuore della moto è il 2 cilindri in linea della gamma 790 KTM: 799 cc per 95 CV a 9.500 giri, con la coppia massima di 77 Nm a 6.500 giri. Se la potenza è rimasta costante, si sono invece persi una decina di Nm di coppia rispetto al motore di Mattighofen. Quanto alla dotazione elettronica, invece, troviamo acceleratore elettronico, riding mode, controllo di trazione e cruise control.

LA CICLISTICA Quel che sappiamo, in attesa dei dati ufficiali, è che telaio e forcellone non sono KTM. Le ruote, invece, sono di 2 tipi: con cerchi in lega o a raggi, con l'anteriore in misura da 19''. Il comparto sospensioni è affidato a Kayaba, quello dei freni con pinze radiali – e ABS cornering – a J-Juan; infine interessante, per il segmento, l'altezza della sella, a quota 825 mm.

DOTAZIONI La CFMoto 800 MT è dotata di strumentazione TFT a colori da 7'' con navigatore integrato, quick-shifter bidirezionale, manopole e sella riscaldabili, luci full LED e DRL, sensori pressione pneumatici e borse in alluminio. Per conoscere tutti gli altri dettagli, compresa la data di lancio in Italia della 800 MT, dovremo attendere poco: il Salone di Shangai è già aperto per la stampa e si concluderà il 28 aprile prossimo.