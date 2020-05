VIA DELLA SETA A inizio anno vi avevamo raccontato di come CFMoto stesse sviluppando una crossover con il motore bicilindrico della KTM 790 Duke. Sì perché dal 2017 il colosso cinese è l’importatore ufficiale dei modelli di Mattighofen in Cina, e da questo accordo è partita una partnership industriale. In quello stesso anno nacque la V.02NK, un concept equipaggiato con il V2 da 1.301 cc della Super Duke; contestualmente CFMoto iniziò la produzione delle Duke 200, Duke 390, Duke 790 e Adventure per il mercato cinese.

CHI BEN COMINCIA… CFMoto non sta semplicemente “prendendo in prestito” i motori di KTM con cui equipaggiare i propri modelli, ma in questi anni sta sviluppando una vera e propria gamma di propulsori partendo dai bicilindrici austriaci. Frutto di questo lavoro è il bicilindrico a V da 1.279 cc che equipaggia la CF1250J, un modello touring costruito apposta per la Polizia cinese. L’anno scorso era stata svelata come progetto, adesso invece la moto è stata presentata. Dalle foto del motore della nuova CFMoto - che trovate in fondo all'articolo - si nota come il bicilindrico sia praticamente identico a quello montato sul concept V.02NK, ma carter motore e teste dei cilindri sono ben diversi da quelli di KTM. Anche se la Casa cinese non ha confermato nessun dato relativo alla CF1250J, alcuni documenti di omologazione del modello in Cina dichiarano 140 CV e una velocità massima di 240 km/h.

MAXI NAKED A 12.000 EURO? La produzione di un motore da 1.250 cc ci fa pensare a un modello stradale della V.02NK. Se accadesse, CFMoto diventerebbe la prima azienda asiatica a offrire una naked da oltre 1.000 cc perfettamente in linea con gli interessi del mercato europeo e nordamericano. E non stiamo parlando di “motori” qualsiasi, ma bicilindrici sviluppati partendo da quelli prodotti da KTM, tra i più apprezzati e prestazionali sul mercato. Attualmente CFMoto è presente nel listino italiano con diverse naked e sport tourer di piccola-media cubatura, che fanno leva su un buon rapporto qualità-prezzo. L’utopia di una maxi naked a un prezzo altamente concorrenziale, ovvero a partire dai 12.000 euro, potrebbe diventare realtà?