CONCORRENZA ASIATICA Cari brand europei e giapponesi la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Dalla Cina arriva CFMoto, un marchio che produce moto ben realizzate con prezzi altamente competitivi. Di recente vi abbiamo raccontato della MT800 – per ora del suo arriva in Italia ancora non si sa nulla – ma a spianarle la strada ci sarà una gamma completa, composta da 5 moto, che spaziano quasi in tutti i segmenti. A importare le moto in Italia sarà il Gruppo Padana Sviluppo, già importatore di Kymco, Voge e Lifan moto.

LA GAMMA CFMOTO

I moschettieri di Dumas erano 4, le CFMoto che arriveranno in Italia avranno un componente in più, nello specifico la scrambler 700CL-X l’ultima a solcare le strade del Belpaese (ancora non è stata ufficializzata la data di commercializzazione). Le prime ad arrivare saranno la naked monocilindrica 300NK, la versione più prestazionale 650NK, affiancate dalla 650GT e dalla crossover 650MT, tutte in arrivo nei concessionari CFMoto a partire da metà giugno 2021.

Partiamo con la piccola di casa, la naked 300NK. A spingerla c’è un motore monocilindrico raffreddato a liquido da 292 cc, capace di 28 CV a 8.750 giri/min, omologato Euro 5, accoppiato ad un cambio a sei rapporti. La casa dichiara una velocità massima di 139 km/h e un consumo di 31 km/l. Le dimensioni sono contenute, come testimonia anche l’interasse da 1.360 mm, ciò la rende facile da governare nel traffico anche per chi non ha una struttura fisica importante. Infatti, la moto pesa 142 kg a secco e ha il piano di seduta a 795 mm da terra. Da segmento superiore la ciclistica, almeno nell’apparenza, con una forcella a steli rovesciati e pinza freno anteriore ad attacco radiale. Il suo prezzo di listino è di 3.390 euro.

Salendo di cilindrata, ma “mettendo a nudo le emozioni” come recita il claim di CFMoto in merito alle sue naked troviamo la bicilindrica 650NK. Il motore da 649 cc – che condivide molto con quello delle Kawasaki 650 – è anch’esso raffreddato a liquido con doppio albero a camme in testa. La potenza massima è di 56 CV a 8.250 giri/min, la velocità massima è 170 km/h mentre il consumo s’attesta attorno ai 18 km/litro, ovviamente anche in questo caso l’omologazione è Euro 5. Il telaio tubolare in acciaio alto resistenziale è accoppiato ad una forcella con steli da 41 mm e un monoammortizzatore regolabile nel precarico. L’impianto frenante ha dischi a margherita e pinze assiali. Il peso a secco è di 194 kg, l’altezza della seduta è a 799 mm dal suolo. Per lei il prezzo di listino sale a 5.590 euro.

Una sport touring di medio/piccola cilindrata, una rarità nel segmento, ma nel listino CFMoto trova posto anche la 650GT. Il motore è lo stesso della naked ma qui la potenza sale a 71 CV. Ottima la dotazione di serie con parabrezza regolabile, display TFT, impianto frenante J.Juan e pneumatici CST Adreno Sport. Prezzo 5.690 euro

Una gamma non si può definire completa al giorno d’oggi se essa non include anche una crossover, genere di moto che in questo momento va per la maggiore. La base meccanica della 650MT (Multiterrain) è condivisa con la sorella GT. Motore da 71 CV omologato Euro5, display LCD, protezioni tubolari, forcella a steli rovesciati da 43 mm con mono regolabile in idraulica e precarico oltre a supporti integrati per le valigie. Il prezzo di listino è di 5.690 euro.

La gamma si chiude con la Scrambler 700CL-X, la più nuova presente in gamma e la prima ad utilizzare il bicilindrico di derivazione KTM al posto di quelli Kawasaki. Look e finiture sembrano, almeno visti in foto, davvero ben riusciti e la cura nella realizzazione è più da moto top di gamma che da “primo prezzo”. Al momento non ci sono dati tecnici ufficiali mentre per quanto riguarda la commercializzazione, scavando nei listini, possiamo anticiparvi che arriverà nella seconda metà di settembre 2021 con un prezzo di listino di 6.490 euro.

ALTRE NOVITÀ IN ARRIVO Al momento queste 5 saranno le moto acquistabili nel 2021 presso i concessionari CFMoto, ma guardando il listino vengono proposte interessanti suggestioni. La piattaforma 700CL-X avrà due ulteriori sviluppi – uno più votato all’avventura, l’altro al mondo delle Café Racer – ma i riflettori sono tutti per la MT800, che avrà ruota anteriore da 17 o 19 pollici.